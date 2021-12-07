https://tr.sputniknews.com/20211207/galatasaray-kadin-futbol-takimi-teknik-direktoru-celik-gunun-onemine-yakisir-bir-skor-olmadi-1051542825.html

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çelik: Günün önemine yakışır bir skor olmadı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çelik: Günün önemine yakışır bir skor olmadı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, Fenerbahçe'ye 7-0 yenildikleri maçla ilgili, "Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T22:11+0300

2021-12-07T22:11+0300

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spor

galatasaray

fenerbahçe

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Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nurcan Çelik, çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum. Kırmızı verilmeyebilirdi, orada biraz niyete bakar durum. Direkt rakibe kasti bir şey yoktu. Sarı kartla durumu giderebilirdi. O da herhalde heyecana yenildi. Oyuncular da heyecana yenildi. Tarihte ilk defa böyle bir ambiyansta maç oynadılar. Maça fiziksel olarak hazırlardı. Belki zihinsel olarak çok iyi hazırlanamadılar." ifadelerini kullandı.Nurcan Çelik, maçın hemen başında oyuncularının kırmızı kart görmesinin oyunlarını etkilediğini dile getirerek, şunları kaydetti:Galatasaraylı futbolcu İsmigül Yalçıner de skor nedeniyle çok üzgün olduklarını vurgulayarak, "Bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve ailesinden arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sezona yansıması olumlu olacak. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Çok üzgünüz." diye konuştu.

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galatasaray, fenerbahçe