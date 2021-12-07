https://tr.sputniknews.com/20211207/galatasaray-ve-fenerbahce-kadin-futbol-takimlari-nef-stadyumunda-karsi-karsiya-geliyor--1051533877.html

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in iki köklü kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, kadın futbol takımlarının kurulmasının ardından ilk kez karşı karşıya gelecek. Kadına şiddete karşı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T17:23+0300

2021-12-07T17:23+0300

2021-12-07T17:23+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

kadına şiddet

kadın

stadyum

kadına yönelik taciz

mesaj

maç

kanal

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Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağı özel bir maç yapacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

https://tr.sputniknews.com/20211206/fenerbahce-ile-galatasaray-kadina-yonelik-siddete-karsi-farkindalik-olusturmak-icin-karsilasacak-1051477248.html

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