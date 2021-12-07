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Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor
Süper Lig'in iki köklü kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, kadın futbol takımlarının kurulmasının ardından ilk kez karşı karşıya gelecek. Kadına şiddete karşı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T17:23+0300
2021-12-07T17:23+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
kadına şiddet
kadın
stadyum
kadına yönelik taciz
mesaj
maç
kanal
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Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağı özel bir maç yapacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20211206/fenerbahce-ile-galatasaray-kadina-yonelik-siddete-karsi-farkindalik-olusturmak-icin-karsilasacak-1051477248.html
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galatasaray, fenerbahçe, kadına şiddet, kadın, stadyum, kadına yönelik taciz, mesaj, maç, kanal

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor

17:23 07.12.2021
© Fotoğraf : TwitterFenerbahçe-Galatasaray
Fenerbahçe-Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Süper Lig'in iki köklü kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, kadın futbol takımlarının kurulmasının ardından ilk kez karşı karşıya gelecek. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak mücadele, NEF Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağı özel bir maç yapacak.
Nef Stadyumu'nda oynanacak tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı.
Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.
Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Fenerbahçe-Galatasaray logo - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
SPOR
Fenerbahçe ile Galatasaray, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşılaşacak
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