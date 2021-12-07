https://tr.sputniknews.com/20211207/galatasaray-ve-trabzonspor-pfdkya-sevk-edildi-1051537627.html

Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T18:58+0300

2021-12-07T18:58+0300

2021-12-07T18:58+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

trabzonspor

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TFF'den yapılan açıklamada, ligde Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmada usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle bordo-mavililerin disipline gönderildiği belirtildi.Galatasaray'ın, Altay müsabakasında talimatlara aykırı hareket ve saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.Yukatel Kayserispor'un da Fraport TAV Antalyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline yollandığı vurgulandı.Atakaş Hatayspor'un, Medipol Başakşehir maçında çirkin ve kötü tezahürat, İttifak Holding Konyaspor'un ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinde saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor