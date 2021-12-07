https://tr.sputniknews.com/20211207/gazeteci-pehlivan-cok-yakin-zamanda-yavas-hakkinda-bir-karalama-kitabi-cikacakmis-1051515826.html

Gazeteci Pehlivan: Çok yakın zamanda Yavaş hakkında bir karalama kitabı çıkacakmış

Gazeteci Pehlivan: Çok yakın zamanda Yavaş hakkında bir karalama kitabı çıkacakmış

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı karalamak için bir kitap çıkacağına dair duyum aldığını söyledi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T10:47+0300

2021-12-07T10:47+0300

2021-12-07T10:47+0300

politika

devlet bahçeli

melih gökçek

kitap

mansur yavaş

barış pehlivan

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Gazeteci Pehlivan, bugünkü yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili aldığı duyuma dair bir yazı kaleme aldı.Pehlivan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı "Bundan sonra dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" diyerek tehdit ettiğini belirterek "Hemen ardından, Alparslan Türkeş Vakfı’na yapılan son baskında da yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hedef alındı.” dedi.Pehlivan devamında, “Yani her ne kadar Yavaş polemiğe girmek istemese de işi pek kolay görünmüyor." değerlendirmesini yaptı."Bir duyumum var" diyen Pehlivan, Yavaş'ı karalamak için bir kitap piyasaya sürüleceğini iddia etti.Pehlivan, "Çok yakın zamanda Mansur Yavaş hakkında bir karalama kitabı da çıkacakmış. Yazarı da tanıdık, Ergenekon kumpasları döneminin tetikçilerinden biriymiş. Hatta emekli amirallerin Montrö açıklaması sürecinde tekrar piyasaya sürülen kişiymiş.” diye yazdı.Pehlivan şöyle dedi:“Bilen biliyor, o isim Melih Gökçek’in televizyon kanalında çalışıyor. İşte bunu bilenler de “Gökçek Yavaş’a karşı kitap yazdırdı” dedikodularını çıkarıyormuş. Hani, haksız da değiller gibi. Neyse bir tetikçinin kalemiyle Mansur Yavaş’ı yıpratacaklarını düşünmeleri de ne garip bir kafa, orasını anlamak hayli zor."

https://tr.sputniknews.com/20211130/chpden-bahceliye-yanit-yavasin-arkasinda-ankara-halkinin-ve-millet-ittifakinin-nefesi-vardir-1051287884.html

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devlet bahçeli, melih gökçek, kitap, mansur yavaş, barış pehlivan