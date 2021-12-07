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Güney Afrika lideri Ramaphosa: Omicron konusunda sorumlu davrandığımız için cezalandırılıyoruz
Güney Afrika lideri Ramaphosa: Omicron konusunda sorumlu davrandığımız için cezalandırılıyoruz
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Omicron varyantını tespit eder etmez sorumlulukları gereği dünyaya duyurduklarını ancak bunun karşılığında... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T05:34+0300
2021-12-07T05:34+0300
dünya
güney afrika
aşı
cyril ramaphosa
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Dakar Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuştu.Afrika ülkelerinin sağlık alanına çok fazla yatırım yapması gerektiğine dikkati çeken Ramaphosa, kıtanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele edebilecek sosyo-ekonomik kaynaklara sahip olduğunu vurguladı.Ramaphosa, "Zengin ülkeler aşı ırkçılığı yaparken Afrika henüz nüfusunun yüzde 7'sini bile aşılayamadı. Batılı ülkelerin aşı konusundaki tavrı karşısında hayal kırıklığına uğradım" dedi.Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya uygulanan seyahat yasağına da değinen Ramaphosa, "Omicron varyantını tespit eder etmez sorumluluğumuz gereği dünyayla paylaştık ama bunun karşılığında cezalandırılıyoruz" ifadelerini kullandı.Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/oxford--astrazeneca-asisinin-yaraticisi-gilberttan-bir-uyari-bir-de-cagri-1051475569.html
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güney afrika, aşı, cyril ramaphosa, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron

Güney Afrika lideri Ramaphosa: Omicron konusunda sorumlu davrandığımız için cezalandırılıyoruz

05:34 07.12.2021
© REUTERS / Cooper InveenGüney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Dakar Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuştu.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Dakar Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Cooper Inveen
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Omicron varyantını tespit eder etmez sorumlulukları gereği dünyaya duyurduklarını ancak bunun karşılığında cezalandırıldıklarını söyledi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Dakar Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuştu.
Afrika ülkelerinin sağlık alanına çok fazla yatırım yapması gerektiğine dikkati çeken Ramaphosa, kıtanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele edebilecek sosyo-ekonomik kaynaklara sahip olduğunu vurguladı.
Ramaphosa, "Zengin ülkeler aşı ırkçılığı yaparken Afrika henüz nüfusunun yüzde 7'sini bile aşılayamadı. Batılı ülkelerin aşı konusundaki tavrı karşısında hayal kırıklığına uğradım" dedi.
Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya uygulanan seyahat yasağına da değinen Ramaphosa, "Omicron varyantını tespit eder etmez sorumluluğumuz gereği dünyayla paylaştık ama bunun karşılığında cezalandırılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.
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