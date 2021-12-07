https://tr.sputniknews.com/20211207/guney-afrika-lideri-ramaphosa-omicron-konusunda-sorumlu-davrandigimiz-icin-cezalandiriliyoruz-1051511594.html

Güney Afrika lideri Ramaphosa: Omicron konusunda sorumlu davrandığımız için cezalandırılıyoruz

Güney Afrika lideri Ramaphosa: Omicron konusunda sorumlu davrandığımız için cezalandırılıyoruz

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Omicron varyantını tespit eder etmez sorumlulukları gereği dünyaya duyurduklarını ancak bunun karşılığında... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T05:34+0300

2021-12-07T05:34+0300

2021-12-07T05:34+0300

dünya

güney afrika

aşı

cyril ramaphosa

koronavirüs

kovid-19

varyant

omicron

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Dakar Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuştu.Afrika ülkelerinin sağlık alanına çok fazla yatırım yapması gerektiğine dikkati çeken Ramaphosa, kıtanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele edebilecek sosyo-ekonomik kaynaklara sahip olduğunu vurguladı.Ramaphosa, "Zengin ülkeler aşı ırkçılığı yaparken Afrika henüz nüfusunun yüzde 7'sini bile aşılayamadı. Batılı ülkelerin aşı konusundaki tavrı karşısında hayal kırıklığına uğradım" dedi.Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya uygulanan seyahat yasağına da değinen Ramaphosa, "Omicron varyantını tespit eder etmez sorumluluğumuz gereği dünyayla paylaştık ama bunun karşılığında cezalandırılıyoruz" ifadelerini kullandı.Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.

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güney afrika, aşı, cyril ramaphosa, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron