https://tr.sputniknews.com/20211207/icinde-400den-fazla-gocmen-bulunan-ucak-minskten-iraka-hareket-etti-1051540011.html
İçinde 400’den fazla göçmen bulunan uçak Minsk’ten Irak’a hareket etti
İçinde 400’den fazla göçmen bulunan uçak Minsk’ten Irak’a hareket etti
Irak Havayolları’na ait Boeing 747-400 yolcu uçağı, içinde 400’den fazla göçmenle Belarus’un başkenti Minsk’ten havalanarak Irak’ın Erbil şehrine hareket etti. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T20:15+0300
2021-12-07T20:15+0300
2021-12-07T20:15+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
irak
mülteci krizi
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Minsk Havalimanı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Minsk-Erbil seferine ikisi çocuk 417 yolcu kayıt olduğu ifade edildi.Belarus’tan Litvanya, Letonya ve Polonya’ya bu yıl büyük kısmı Iraklı birkaç bin göçmen geçmeyi başardı. Litvanya ve Polonya, göçmen krizi nedeniyle sınır bölgede olağanüstü hal ilan etti ve Belarus yönünden düzensiz göçmenlerin girişini engellemek için sınıra dikenli tel çekti ve korumayı arttırdı.Avrupa, Polonya ve Baltık ülkelerine düzensiz göçü “Belarus rejiminin hibrit saldırganlığı” olarak nitelendiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/irak-disisleri-bakanligi-325ten-fazla-irakli-gocmen-belarustan-geri-donmek-istiyor-1050910886.html
polonya
belarus
irak
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MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, belarus, irak, mülteci krizi
İçinde 400’den fazla göçmen bulunan uçak Minsk’ten Irak’a hareket etti
Irak Havayolları’na ait Boeing 747-400 yolcu uçağı, içinde 400’den fazla göçmenle Belarus’un başkenti Minsk’ten havalanarak Irak’ın Erbil şehrine hareket etti.
Minsk Havalimanı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Minsk-Erbil seferine ikisi çocuk 417 yolcu kayıt olduğu ifade edildi.
Belarus’tan Litvanya, Letonya ve Polonya’ya bu yıl büyük kısmı Iraklı birkaç bin göçmen geçmeyi başardı. Litvanya ve Polonya, göçmen krizi nedeniyle sınır bölgede olağanüstü hal ilan etti ve Belarus yönünden düzensiz göçmenlerin girişini engellemek için sınıra dikenli tel çekti ve korumayı arttırdı.
Avrupa, Polonya ve Baltık ülkelerine düzensiz göçü “Belarus rejiminin hibrit saldırganlığı” olarak nitelendiriyor.