https://tr.sputniknews.com/20211207/icinde-400den-fazla-gocmen-bulunan-ucak-minskten-iraka-hareket-etti-1051540011.html

İçinde 400’den fazla göçmen bulunan uçak Minsk’ten Irak’a hareket etti

İçinde 400’den fazla göçmen bulunan uçak Minsk’ten Irak’a hareket etti

Irak Havayolları’na ait Boeing 747-400 yolcu uçağı, içinde 400’den fazla göçmenle Belarus’un başkenti Minsk’ten havalanarak Irak’ın Erbil şehrine hareket etti. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T20:15+0300

2021-12-07T20:15+0300

2021-12-07T20:15+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

irak

mülteci krizi

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Minsk Havalimanı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Minsk-Erbil seferine ikisi çocuk 417 yolcu kayıt olduğu ifade edildi.Belarus’tan Litvanya, Letonya ve Polonya’ya bu yıl büyük kısmı Iraklı birkaç bin göçmen geçmeyi başardı. Litvanya ve Polonya, göçmen krizi nedeniyle sınır bölgede olağanüstü hal ilan etti ve Belarus yönünden düzensiz göçmenlerin girişini engellemek için sınıra dikenli tel çekti ve korumayı arttırdı.Avrupa, Polonya ve Baltık ülkelerine düzensiz göçü “Belarus rejiminin hibrit saldırganlığı” olarak nitelendiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20211118/irak-disisleri-bakanligi-325ten-fazla-irakli-gocmen-belarustan-geri-donmek-istiyor-1050910886.html

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irak

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polonya, belarus, irak, mülteci krizi