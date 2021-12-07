https://tr.sputniknews.com/20211207/igne-gereksinimini-ortadan-kaldiran-3d-baskili-asi-yamasi-gelistirildi-1051509886.html

İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi

İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi

ABD'de, Stanford ve Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC) bilim adamları ortak çalışma sonucu iğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T02:45+0300

2021-12-07T02:45+0300

2021-12-07T02:46+0300

yaşam

yazıcı

3d yazıcı

abd

kızamık

kovid-19

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Kuzey Carolina Üniversitesi'nin yazılı basın açıklamasında, iki üniversite bilim adamlarının ortak çalışmasıyla elde edilen 3D baskılı aşı yamasının insanların kendi başına uygulayabileceği kolaylıkta olduğu ve özel depolama gereksinimini ortadan kaldıracağı belirtildi.Stanford Üniversitesi profesörü Joseph M. DeSimone, "Bu teknolojiyi geliştirirken, daha düşük dozlarda, acısız ve kaygısız bir şekilde aşıların daha hızlı küresel gelişimi için temel oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesine yer verildi.UNC'de mikrobiyoloji ve immünoloji bölümünde araştırmacı olan Shaomin Tian ise, ​​"Yaklaşımımız, performans ve maliyet açısından en iyi mikro iğneleri yapmak için bize çok sayıda tasarım serbestliği sağlıyor ve mikro iğneleri doğrudan 3D yazdırmamıza izin veriyor." dedi.3D tekniğiyle yara bandına benzeyen ince bir yamanın üzerine yazdırılabilen aşının, yama üzerindeki mikro iğneler sayesinde derinin altına iletilebildiği, ayrıca bir şırınga ve iğneye ihtiyaç duyulmadığı bilgisi paylaşıldı.Ayrıca, 3D tekniğiyle uygulanan aşının geleneksel iğneyle enjekte edilen aşıya göre daha fazla koruma sağlayabildiğini belirten bilim adamları, grip, kızamık, hepatit ve hatta Kovid-19 için mikro iğneli aşı yamaları oluşturulabileceğini kaydetti.

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yazıcı, 3d yazıcı, abd, kızamık, kovid-19