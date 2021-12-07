https://tr.sputniknews.com/20211207/imamoglundan-davutogluna-ev-ziyareti-keyifli-bir-istanbul-sohbeti-gerceklestirdik-1051514319.html

İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ev ziyareti: 'Keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik'

İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ev ziyareti: 'Keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ailesini evlerinde ziyaret etti. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T09:40+0300

2021-12-07T09:40+0300

2021-12-07T09:38+0300

türkiye

ahmet davutoğlu

ziyaret

ekrem imamoğlu

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Davutoğlu, ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayarak, şu mesajı paylaştı: "Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik."

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ahmet davutoğlu, ziyaret, ekrem imamoğlu