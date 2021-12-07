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İngiltere'de morg skandalı: En az 100 kadın ve çocuk cesedine istismarda bulunduğunu itiraf etti
İngiltere'de morg skandalı: En az 100 kadın ve çocuk cesedine istismarda bulunduğunu itiraf etti
ABD'de yaşayan 67 yaşında hastane çalışanı David Fuller, hastane morgunda en az 100 cesede istismarda bulunduğunu itiraf etti. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T07:38+0300
2021-12-07T07:36+0300
dünya
ingiltere
cinsel istismar
yargılama
morg
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İngiltere'de iki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş, öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulundu. David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. 67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Milliyet'ten Fazilet Şenol'un derlediği habere göre, yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve Caroline Pierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca iki hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.Aralarından biri Türkİstismarda bulunduğu isimlerden biri İngiltere'de yaşayan Azra Kemal'di. Azra, İngiltere'de hayatını kaybettiği hastanenin morguna kaldırılmıştı. Genç kızın cansız bedeni hastanenin morgunda teknik servis çalışanı Fuller'ın istismarına uğradı. Fuller dava öncesinde 51 ayrı suçu kabul etti. Bunlar, iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu da içeriyordu.Soruşturmayı yürüten ekip, DNA testi teknolojisindeki ilerlemeler ve 2.5 milyon sterlin tutan bir polis operasyonu sayesinde Fuller'ın suçlarını açığa çıkardıklarını açıkladı. Fuller'ın tükürüğü ve diğer DNA örnekleri, Knell'in yatağı, havlusu ve vücudunda bulunmuştu. Spermine ise Pierce'ın taytında rastlandı. Bu tayt, kaybolmasından üç hafta sonra Pierce'ın cesedi su dolu bir hendekte bulunduğunda üzerindeki tek kıyafetti.
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ingiltere, cinsel istismar, yargılama, morg

İngiltere'de morg skandalı: En az 100 kadın ve çocuk cesedine istismarda bulunduğunu itiraf etti

07:38 07.12.2021
© Kent Polis DepartmanıDavid Fuller
David Fuller - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Kent Polis Departmanı
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ABD'de yaşayan 67 yaşında hastane çalışanı David Fuller, hastane morgunda en az 100 cesede istismarda bulunduğunu itiraf etti.
İngiltere'de iki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş, öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulundu. David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. 67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.
Milliyet'ten Fazilet Şenol'un derlediği habere göre, yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve Caroline Pierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca iki hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.

Aralarından biri Türk

İstismarda bulunduğu isimlerden biri İngiltere'de yaşayan Azra Kemal'di. Azra, İngiltere'de hayatını kaybettiği hastanenin morguna kaldırılmıştı. Genç kızın cansız bedeni hastanenin morgunda teknik servis çalışanı Fuller'ın istismarına uğradı. Fuller dava öncesinde 51 ayrı suçu kabul etti. Bunlar, iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu da içeriyordu.
Soruşturmayı yürüten ekip, DNA testi teknolojisindeki ilerlemeler ve 2.5 milyon sterlin tutan bir polis operasyonu sayesinde Fuller'ın suçlarını açığa çıkardıklarını açıkladı. Fuller'ın tükürüğü ve diğer DNA örnekleri, Knell'in yatağı, havlusu ve vücudunda bulunmuştu. Spermine ise Pierce'ın taytında rastlandı. Bu tayt, kaybolmasından üç hafta sonra Pierce'ın cesedi su dolu bir hendekte bulunduğunda üzerindeki tek kıyafetti.
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