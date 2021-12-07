Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/instagram-kullanicilarina-ara-verin-diyecek-1051531902.html
Instagram, kullanıcılarına 'Ara verin' diyecek
Instagram, kullanıcılarına 'Ara verin' diyecek
Sosyal medya devi Instagram gençleri ve çocukları korumak adına hizmet politikalarında değişikliğe gideceğini açıkladı. Alınan yeni kararlara göre... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T17:25+0300
2021-12-07T17:27+0300
dünya
abd
sosyal medya
facebook
instagram
çocuk istismarı
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049753910_0:20:1201:695_1920x0_80_0_0_e9bb4b1ad6c693ac04817c5d8d823d03.jpg
Bir süredir gençlerin ve çocukların zihinsel sağlığına zarar verdiği için suçlanan sosyal medya platformu Instagram bu imajını düzeltmek adına hizmet politikalarında değişikliğe gidiyor. Instagram bundan böyle belli bir konuya dair sayfalarda fazla vakit geçiren kullanıcıların diğer konulara yönelmelerini sağlamak için ekrana pop-up mesajlar yollayacak. Aynı zamanda platformda aralıksız 10, 20 ya da 30 dakika geçiren kullanıcılardan da mesajla biraz ara vermeleri istenecek ve kullanıcılara sosyal medyaya alternatif olarak yürüyüşe çıkmak, nefes egzersizleri yapmak gibi aktivitelere yönelebilecekleri söylenecek. Instagram yetkilisi Vaishnavi J bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Platformda çok vakit geçirdiğinizde- örneğin 20 dakika oldukça uzun bir süre- kullanıcının telefonu elinden bırakması için küçük bir hatırlatma yapılması çok değerli. Size Instagram'da o kadar da çok zaman harcamıyormuşsunuz gibi gelebilir çünkü o 20 dakikada 5-6 farklı şey yapıyor oluyorsunuz."Instagram bu özelliği geçen ay test etmeye başlamış ama istatistik açıklamamıştı. Bir süre önce Facebook çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırılan şirket içi belgelerle, Instagram ve Facebook'un gençlerin vücut algısı, uyku, kaygıdan kaynaklı olumsuz zihinsel ve psikolojik etkileri olabileceğini bildiği ancak bir adım atmadığı ortaya çıkmıştı.Öte yandan Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram’ın çocukların ve gençlerin akıl sağlığına olumsuz etkileri olduğu yönünde eleştirilerin karşısında şirketin attığı adımları açıklamak üzere ABD Senatosu önünde çarşamba günü ifade verecek.Buna ek olarak insanların kendilerini uygulamada takip etmeyen gençleri kendi paylaşımlarında etiketleme ya da onların içeriklerine yer verme de son buluyor. Mart 2022'de de Instagram ebeveynlere çocuklarının platformu kullanımı konusunda daha fazla görünürlük verme niyetinde. Buna göre gençler, ebeveynlerine Instagram'da ne kadar zaman geçirdiklerini görme ya da bu zamanı sınırlama yetkisi verebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211028/instagram-hikayelerdeki-link-paylasma-ozelligi-icin-yuksek-takipci-sinirlamasini-kaldirdi-1050264450.html
https://tr.sputniknews.com/20211012/bir-eski-facebook-calisani-daha-ifsaatci-oldu-elimi-kana-buladim-1049753510.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049753910_83:0:1082:749_1920x0_80_0_0_5c124184851d755702723389fcee795d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, sosyal medya, facebook, instagram, çocuk istismarı, çocuk

Instagram, kullanıcılarına 'Ara verin' diyecek

17:25 07.12.2021 (güncellendi: 17:27 07.12.2021)
© REUTERS / Dado RuvicInstagram - logo
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Sosyal medya devi Instagram gençleri ve çocukları korumak adına hizmet politikalarında değişikliğe gideceğini açıkladı. Alınan yeni kararlara göre kullanıcıların benzer sayfalarda uzun süre vakit harcaması engellenmeye çalışılacak. Instagram'da hiç ara vermeden çok vakit harcayanlardan da 'ara vermeleri' istenecek.
Bir süredir gençlerin ve çocukların zihinsel sağlığına zarar verdiği için suçlanan sosyal medya platformu Instagram bu imajını düzeltmek adına hizmet politikalarında değişikliğe gidiyor.
Instagram bundan böyle belli bir konuya dair sayfalarda fazla vakit geçiren kullanıcıların diğer konulara yönelmelerini sağlamak için ekrana pop-up mesajlar yollayacak.
Aynı zamanda platformda aralıksız 10, 20 ya da 30 dakika geçiren kullanıcılardan da mesajla biraz ara vermeleri istenecek ve kullanıcılara sosyal medyaya alternatif olarak yürüyüşe çıkmak, nefes egzersizleri yapmak gibi aktivitelere yönelebilecekleri söylenecek.
Instagram yetkilisi Vaishnavi J bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Platformda çok vakit geçirdiğinizde- örneğin 20 dakika oldukça uzun bir süre- kullanıcının telefonu elinden bırakması için küçük bir hatırlatma yapılması çok değerli. Size Instagram'da o kadar da çok zaman harcamıyormuşsunuz gibi gelebilir çünkü o 20 dakikada 5-6 farklı şey yapıyor oluyorsunuz."
Instagram bu özelliği geçen ay test etmeye başlamış ama istatistik açıklamamıştı.
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
YAŞAM
Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı
28 Ekim, 13:50
Bir süre önce Facebook çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırılan şirket içi belgelerle, Instagram ve Facebook'un gençlerin vücut algısı, uyku, kaygıdan kaynaklı olumsuz zihinsel ve psikolojik etkileri olabileceğini bildiği ancak bir adım atmadığı ortaya çıkmıştı.
Öte yandan Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram’ın çocukların ve gençlerin akıl sağlığına olumsuz etkileri olduğu yönünde eleştirilerin karşısında şirketin attığı adımları açıklamak üzere ABD Senatosu önünde çarşamba günü ifade verecek.
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
DÜNYA
Bir eski Facebook çalışanı daha ifşaatçı oldu: 'Elimi kana buladım'
12 Ekim, 16:57
Buna ek olarak insanların kendilerini uygulamada takip etmeyen gençleri kendi paylaşımlarında etiketleme ya da onların içeriklerine yer verme de son buluyor.
Mart 2022'de de Instagram ebeveynlere çocuklarının platformu kullanımı konusunda daha fazla görünürlük verme niyetinde. Buna göre gençler, ebeveynlerine Instagram'da ne kadar zaman geçirdiklerini görme ya da bu zamanı sınırlama yetkisi verebilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce