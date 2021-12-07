https://tr.sputniknews.com/20211207/ispanyada-partiye-katilan-68-saglik-calisani-koronaya-yakalandi-1051536663.html

İspanya'da partiye katılan 68 sağlık çalışanı koronaya yakalandı

İspanya'da partiye katılan 68 sağlık çalışanı koronaya yakalandı

İspanya'da aynı hastanede çalışan ve geçtiğimiz hafta Noel partisine katılan 68 doktor ve hemşirenin koronavirüs testi pozitif çıktı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T18:20+0300

2021-12-07T18:20+0300

2021-12-07T18:20+0300

koronavirüs

ispanya

hemşire

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051360375_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_63747805680a455eba4ffb0605142908.jpg

İspanya'nın Malaga kentinde 1 Aralık'ta düzenlenen Noel partisine katılan 173 kişiden 68'i koronavirüse yakalandı. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan 68 kişinin bir bölge hastanesinde çalışan doktor ve hemşire olduğu belirtildi. Partiye katılanların tamamının etkinlikten önce negatif antijen testi ibraz ettiği ve virüs ile enfekte olan sağlık çalışanlarının tamamının aşılı olduğu aktarıldı. Ayrıca hiçbir belirti göstermedikleri kaydedildi. İspanya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 5 milyon 202 bin 958 vaka tespit edilirken, 88 bin 159 kişi hayatını kaybetti. Son verilere göre 47.35 milyon nüfuslu ülkede halkın yaklaşık yüzde 74'ü korona virüse karşı tamamen aşılanırken, yüzde 9'u da hatırlatma olarak adlandırılan 3. dozu yaptırdı.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, hemşire, koronavirüs