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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti
İstanbul genelinde beklenen yağışlı hava öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava nedeniyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T17:37+0300
2021-12-07T17:43+0300
türkiye
istanbul
yağmur
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağışlı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Etkili olan yağış, trafiği kent genelinde adeta durma noktasına getirdi.Etkili olan yağışla birlikte gün içerisinde trafik yoğunluğu arttı. Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu.Trafik yoğunluğu saat 17.10 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında trafiğin yüzde 81 olduğu görüldü.E-5 ve TEM'de yoğunluk yaşanıyorYoğunluğun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.
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istanbul, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

17:37 07.12.2021 (güncellendi: 17:43 07.12.2021)
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW485613İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW485613
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İstanbul genelinde beklenen yağışlı hava öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava nedeniyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81’e çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağışlı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Etkili olan yağış, trafiği kent genelinde adeta durma noktasına getirdi.
Etkili olan yağışla birlikte gün içerisinde trafik yoğunluğu arttı. Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu.
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW485613İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
İstanbul'da trafik yoğunluğu
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW485613
Trafik yoğunluğu saat 17.10 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında trafiğin yüzde 81 olduğu görüldü.

E-5 ve TEM'de yoğunluk yaşanıyor

Yoğunluğun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.
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