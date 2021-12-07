https://tr.sputniknews.com/20211207/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-80i-gecti-1051534689.html

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

İstanbul genelinde beklenen yağışlı hava öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava nedeniyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T17:37+0300

2021-12-07T17:37+0300

2021-12-07T17:43+0300

türkiye

istanbul

yağmur

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağışlı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Etkili olan yağış, trafiği kent genelinde adeta durma noktasına getirdi.Etkili olan yağışla birlikte gün içerisinde trafik yoğunluğu arttı. Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu.Trafik yoğunluğu saat 17.10 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında trafiğin yüzde 81 olduğu görüldü.E-5 ve TEM'de yoğunluk yaşanıyorYoğunluğun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.

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istanbul, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji