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https://tr.sputniknews.com/20211207/kadin-futbolundaki-ilk-derbi-heyecaninda-fenerbahce-galatasarayi-7-0-maglup-etti-1051541026.html
Kadın futbolundaki ilk derbi heyecanında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti
Kadın futbolundaki ilk derbi heyecanında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti
Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T20:57+0300
2021-12-07T20:58+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
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Türk sporuna damga vuran ve 'zıt kardeşler' olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi.İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.Maçı Fenerbahçe, 7-0 kazandı.
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galatasaray, fenerbahçe

Kadın futbolundaki ilk derbi heyecanında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti

20:57 07.12.2021 (güncellendi: 20:58 07.12.2021)
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Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi. Maçı Fenerbahçe kadın futbol takımı, Galatasaray kadın futbol takımını 7-0 mağlup etti.
Türk sporuna damga vuran ve 'zıt kardeşler' olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi.
İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.
Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.
Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.
Maçı Fenerbahçe, 7-0 kazandı.
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