https://tr.sputniknews.com/20211207/kadin-futbolundaki-ilk-derbi-heyecaninda-fenerbahce-galatasarayi-7-0-maglup-etti-1051541026.html

Kadın futbolundaki ilk derbi heyecanında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti

Kadın futbolundaki ilk derbi heyecanında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T20:57+0300

2021-12-07T20:57+0300

2021-12-07T20:58+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

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Türk sporuna damga vuran ve 'zıt kardeşler' olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi.İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.Maçı Fenerbahçe, 7-0 kazandı.

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2021

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galatasaray, fenerbahçe