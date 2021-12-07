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https://tr.sputniknews.com/20211207/karabas-patka-11-yil-sonra-yeniden-hersek-lagununde-1051532378.html
Karabaş patka, 11 yıl sonra yeniden Hersek Lagünü’nde
Karabaş patka, 11 yıl sonra yeniden Hersek Lagünü’nde
Türkiye’de nadir rastlanan ördek türleri arasında bulunan ve kış göçmeni olarak da bilinen karabaş patka, Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’nde... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T16:48+0300
2021-12-07T16:48+0300
türkiye
çanakkale
trabzon
yalova
kuş
ördek
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Altınova Belediyesi, lagünde en son 2010’da görüntülenen dört patka cinsinden biri karabaş patkanın 11 sene sonra yeniden kayda alındığını duyurdu.Karabaş patka bu yıl daha önce Çanakkale ve Trabzon’da gözlemlenmişti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, lagünde 11 yıl sonra üç birey dişi karabaş patkanın, elmabaş, tepeli ve pasbaş patkalarla yerini almasının, kuş gözlemcileri ve doğaseverleri heyecanlandırdığını ifade etti.
türkiye
çanakkale
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çanakkale, trabzon, yalova, kuş, ördek

Karabaş patka, 11 yıl sonra yeniden Hersek Lagünü’nde

16:48 07.12.2021
© AAördek
ördek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Türkiye’de nadir rastlanan ördek türleri arasında bulunan ve kış göçmeni olarak da bilinen karabaş patka, Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’nde görüntülendi.
Altınova Belediyesi, lagünde en son 2010’da görüntülenen dört patka cinsinden biri karabaş patkanın 11 sene sonra yeniden kayda alındığını duyurdu.

Karabaş patka bu yıl daha önce Çanakkale ve Trabzon’da gözlemlenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, lagünde 11 yıl sonra üç birey dişi karabaş patkanın, elmabaş, tepeli ve pasbaş patkalarla yerini almasının, kuş gözlemcileri ve doğaseverleri heyecanlandırdığını ifade etti.
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