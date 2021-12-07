https://tr.sputniknews.com/20211207/kavga-eden-sevgililer-birbirini-bicakladi-1051511756.html

Kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı

Kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı

Adana’da tartışan iki sevgili daha sonra kavgaya tutuşarak birbirlerini bıçakladı. Kavgada, Kemal K. vücudunun birçok yerinden bıçak darbesi alırken Serap O... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T06:41+0300

2021-12-07T06:41+0300

2021-12-07T06:39+0300

yaşam

adana

seyhan

kavga

bıçaklama

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Adana Seyhan'da yaşanan olayda, alınan bilgiye göre, sevgili olan Kemal K. ile Serap O. ev içerisinde tartışmaya başladı.Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken sevgililer bir anda bıçakla birbirine saldırdı. Serap O. kolundan hafif şekilde yaralanırken sevgilisi Kemal K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Apartmanda oturan diğer kişiler sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kemal K.’yı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serap O. ise sinir krizi geçirerek ambulansa bindirildi.Serap O. da Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

adana

seyhan

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adana, seyhan, kavga, bıçaklama