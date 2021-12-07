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https://tr.sputniknews.com/20211207/kavga-eden-sevgililer-birbirini-bicakladi-1051511756.html
Kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı
Kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı
Adana’da tartışan iki sevgili daha sonra kavgaya tutuşarak birbirlerini bıçakladı. Kavgada, Kemal K. vücudunun birçok yerinden bıçak darbesi alırken Serap O... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T06:41+0300
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yaşam
adana
seyhan
kavga
bıçaklama
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Adana Seyhan'da yaşanan olayda, alınan bilgiye göre, sevgili olan Kemal K. ile Serap O. ev içerisinde tartışmaya başladı.Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken sevgililer bir anda bıçakla birbirine saldırdı. Serap O. kolundan hafif şekilde yaralanırken sevgilisi Kemal K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Apartmanda oturan diğer kişiler sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kemal K.’yı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serap O. ise sinir krizi geçirerek ambulansa bindirildi.Serap O. da Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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adana, seyhan, kavga, bıçaklama

Kavga eden sevgililer birbirini bıçakladı

06:41 07.12.2021
© İHASevgililer evde birbirini bıçakladı
Sevgililer evde birbirini bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© İHA
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Adana’da tartışan iki sevgili daha sonra kavgaya tutuşarak birbirlerini bıçakladı. Kavgada, Kemal K. vücudunun birçok yerinden bıçak darbesi alırken Serap O. da kol kısmından yaralandı.
Adana Seyhan'da yaşanan olayda, alınan bilgiye göre, sevgili olan Kemal K. ile Serap O. ev içerisinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken sevgililer bir anda bıçakla birbirine saldırdı. Serap O. kolundan hafif şekilde yaralanırken sevgilisi Kemal K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Apartmanda oturan diğer kişiler sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kemal K.’yı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serap O. ise sinir krizi geçirerek ambulansa bindirildi.
Serap O. da Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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