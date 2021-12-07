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https://tr.sputniknews.com/20211207/kolombiyada-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-1051510022.html
Kolombiya’da havai fişek fabrikasında patlama
Kolombiya’da havai fişek fabrikasında patlama
Kolombiya’nın Santa Marta kentinde bulunan hava fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T03:06+0300
2021-12-07T03:06+0300
dünya
kolombiya
fabrika
patlama
havai fişek
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Kolombiya’nın kuzeyindeki Magdalena eyaletinde yer alan Santa Marta kentinde yer alan La Lucha bölgesindeki El Vaquero isimli havai fişek fabrikasında dün patlama meydana geldi.Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin yangına müdahale eden itfaiyeci, diğerinin ise fabrika çalışanı olduğu açıklandı.'Bu kuruluşta sorumsuzca kaynak çalışmaları yapılıyordu'Santa Marta İtfaiye Şefi Richard Chain yaptığı açıklamada, “Havai fişek deposu patladı. Ne yazık ki 2 kişi öldü. Aynı şekilde 2 kişinin de vücutlarında ciddi yanıklar oluştu” dedi.Bölge Risk Yönetimi Başkanı Jorge Lizarazo, "Bu kuruluşta sorumsuzca kaynak çalışmaları yapılıyordu. Tüm bunlar yetkili makamlar tarafından soruşturma konusu" ifadelerini kullandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210616/kolombiyada-askeri-uste-bomba-yuklu-arac-infilak-etti-23-yarali-1044742664.html
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kolombiya, fabrika, patlama, havai fişek

Kolombiya’da havai fişek fabrikasında patlama

03:06 07.12.2021
© REUTERSKolombiya - bombalı saldırı
Kolombiya - bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS
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Kolombiya’nın Santa Marta kentinde bulunan hava fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kolombiya’nın kuzeyindeki Magdalena eyaletinde yer alan Santa Marta kentinde yer alan La Lucha bölgesindeki El Vaquero isimli havai fişek fabrikasında dün patlama meydana geldi.
Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin yangına müdahale eden itfaiyeci, diğerinin ise fabrika çalışanı olduğu açıklandı.

'Bu kuruluşta sorumsuzca kaynak çalışmaları yapılıyordu'

Santa Marta İtfaiye Şefi Richard Chain yaptığı açıklamada, “Havai fişek deposu patladı. Ne yazık ki 2 kişi öldü. Aynı şekilde 2 kişinin de vücutlarında ciddi yanıklar oluştu” dedi.
Bölge Risk Yönetimi Başkanı Jorge Lizarazo, "Bu kuruluşta sorumsuzca kaynak çalışmaları yapılıyordu. Tüm bunlar yetkili makamlar tarafından soruşturma konusu" ifadelerini kullandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kolombiya - Cucuta - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2021
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