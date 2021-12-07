https://tr.sputniknews.com/20211207/kolombiyada-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-1051510022.html

Kolombiya’da havai fişek fabrikasında patlama

Kolombiya’da havai fişek fabrikasında patlama

Kolombiya’nın Santa Marta kentinde bulunan hava fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T03:06+0300

2021-12-07T03:06+0300

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dünya

kolombiya

fabrika

patlama

havai fişek

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Kolombiya’nın kuzeyindeki Magdalena eyaletinde yer alan Santa Marta kentinde yer alan La Lucha bölgesindeki El Vaquero isimli havai fişek fabrikasında dün patlama meydana geldi.Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin yangına müdahale eden itfaiyeci, diğerinin ise fabrika çalışanı olduğu açıklandı.'Bu kuruluşta sorumsuzca kaynak çalışmaları yapılıyordu'Santa Marta İtfaiye Şefi Richard Chain yaptığı açıklamada, “Havai fişek deposu patladı. Ne yazık ki 2 kişi öldü. Aynı şekilde 2 kişinin de vücutlarında ciddi yanıklar oluştu” dedi.Bölge Risk Yönetimi Başkanı Jorge Lizarazo, "Bu kuruluşta sorumsuzca kaynak çalışmaları yapılıyordu. Tüm bunlar yetkili makamlar tarafından soruşturma konusu" ifadelerini kullandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210616/kolombiyada-askeri-uste-bomba-yuklu-arac-infilak-etti-23-yarali-1044742664.html

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kolombiya, fabrika, patlama, havai fişek