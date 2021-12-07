Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/kremlin-abdnin-ukraynaya-askeri-destek-yonundeki-aciklamalari-sagliksiz-1051538527.html
Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız
Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefiklere askeri yardım sağlanacağı yönündeki... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T19:28+0300
2021-12-07T19:28+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
joe biden
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048551233_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_49b54e50bfea55fd7025ff51a1c65f7c.jpg
Peskov, Batı medyasında çıkan ve Beyaz Saray’ın adı verilmeye bir temsilcisine dayandırılan haberde, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefik ülkelere askeri destek sağlanacağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.Basın mensuplarına açıklamada bulunan Peskov, “Çok fazla duygusal açıklama var. Bu yönünü kaybeden açıklamalar sağlıklı yaklaşımdan yoksun” ifadesini kullandı.Önümüzdeki Rusya-ABD Zirvesi’ne de değinen Kremlin Sözcüsü, “İki lider görüşüyorsa meseleyi çıkmaza sürüklemeyi değil müzakere etmeyi amaçlıyor demek” dedi.Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Her halükarda görüşmenin anlamı var. Başkan Putin’in diplomasi görüşü buna dayanıyor, o diyaloga hazır. Bu diyalog karşılıklı saygıya dayanmalı. Partnerler, birbirinin çıkar ve endişelerini dikkate almalı. Başkan Putin, endişelerini mevkidaşına iletmeye, mevkidaşın endişelerini dinlemeye ve ilgili açıklamalarda bulunmaya hazır."Rusya’ya yeni sert yaptırımlarla ilgili hazırlık çalışmaların yapıldığı iddialarını da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Yanılmıyorsam bu CNN tarafından yayınlandı. Bunun fake mi yoksa kasıtlı sızıntı mı olduğunu bilmiyorum. Bu konuda konuşmazdım. Şimdi bir sürü gerçek ve yalan yayınlanıyor. Beyaz Saray’dan dolaylı da olsa bir doğrulama yok, bu yüzden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048551233_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_546edb10826ee6c1def9748bbe7d9606.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, açıklama

Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız

19:28 07.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Dmitriy Peskov
 Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefiklere askeri yardım sağlanacağı yönündeki açıklamaların sağlıklı yaklaşımdan yoksun olduğunu belirtti.
Peskov, Batı medyasında çıkan ve Beyaz Saray’ın adı verilmeye bir temsilcisine dayandırılan haberde, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefik ülkelere askeri destek sağlanacağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Peskov, “Çok fazla duygusal açıklama var. Bu yönünü kaybeden açıklamalar sağlıklı yaklaşımdan yoksun” ifadesini kullandı.
Önümüzdeki Rusya-ABD Zirvesi’ne de değinen Kremlin Sözcüsü, “İki lider görüşüyorsa meseleyi çıkmaza sürüklemeyi değil müzakere etmeyi amaçlıyor demek” dedi.
Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her halükarda görüşmenin anlamı var. Başkan Putin’in diplomasi görüşü buna dayanıyor, o diyaloga hazır. Bu diyalog karşılıklı saygıya dayanmalı. Partnerler, birbirinin çıkar ve endişelerini dikkate almalı. Başkan Putin, endişelerini mevkidaşına iletmeye, mevkidaşın endişelerini dinlemeye ve ilgili açıklamalarda bulunmaya hazır."
Rusya’ya yeni sert yaptırımlarla ilgili hazırlık çalışmaların yapıldığı iddialarını da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Yanılmıyorsam bu CNN tarafından yayınlandı. Bunun fake mi yoksa kasıtlı sızıntı mı olduğunu bilmiyorum. Bu konuda konuşmazdım. Şimdi bir sürü gerçek ve yalan yayınlanıyor. Beyaz Saray’dan dolaylı da olsa bir doğrulama yok, bu yüzden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.
Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Putin-Biden görüşmesi | ABD lideri: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm
18:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:29Bloomberg: BAE yetkilileri, ASELSAN dahil olmak üzere Ankara'da savunma sanayi şirketleriyle görüştü
19:28Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız
19:21Erdoğan: Çocuklarımıza daha müreffeh ve yeşil bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda çalışıyoruz
19:12DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Kovid-19 aşısı zorunluluğu 'son çare' olmalı
19:12CNN: ABD, vatandaşlarını Ukrayna’dan tahliye etme yollarını araştırıyor
18:58Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
18:55Sakarya'da 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 40 at bulundu
18:45Edirne'de 'altyapı yetersizliği' tepkisi: Su dolu caddeye ağ attılar
18:37Fransız basını: Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri Paris'te yakalandı
18:33Lavrov: Putin, Biden’a Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini açıklayacak
18:20İspanya'da partiye katılan 68 sağlık çalışanı koronaya yakalandı
18:13Putin-Biden görüşmesi | ABD lideri: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm
18:11AK Partili Tayyar: İktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır
18:06Putin, Biden ile görüşmesini ‘protokol etkinliği’ olarak nitelendirdi
18:01Sağlık-Sen'den tam gün iş bırakma eylemi
17:57Türkiye’de organ bağışı: ‘Bitkisel hayatla beyin ölümü karıştırıldığı için aileler onay vermiyor’
17:55Damada 'pompalı tüfek' takan şahıs: Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala
17:53Atıştırmalık düşkünü sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı
17:50Fatih Terim hastaneye kaldırıldı
17:47Dünyanın 'iklim karakutusu' inşa ediliyor