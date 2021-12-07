https://tr.sputniknews.com/20211207/kremlin-abdnin-ukraynaya-askeri-destek-yonundeki-aciklamalari-sagliksiz-1051538527.html

Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız

Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefiklere askeri yardım sağlanacağı yönündeki... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T19:28+0300

2021-12-07T19:28+0300

2021-12-07T19:28+0300

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Peskov, Batı medyasında çıkan ve Beyaz Saray’ın adı verilmeye bir temsilcisine dayandırılan haberde, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefik ülkelere askeri destek sağlanacağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.Basın mensuplarına açıklamada bulunan Peskov, “Çok fazla duygusal açıklama var. Bu yönünü kaybeden açıklamalar sağlıklı yaklaşımdan yoksun” ifadesini kullandı.Önümüzdeki Rusya-ABD Zirvesi’ne de değinen Kremlin Sözcüsü, “İki lider görüşüyorsa meseleyi çıkmaza sürüklemeyi değil müzakere etmeyi amaçlıyor demek” dedi.Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Her halükarda görüşmenin anlamı var. Başkan Putin’in diplomasi görüşü buna dayanıyor, o diyaloga hazır. Bu diyalog karşılıklı saygıya dayanmalı. Partnerler, birbirinin çıkar ve endişelerini dikkate almalı. Başkan Putin, endişelerini mevkidaşına iletmeye, mevkidaşın endişelerini dinlemeye ve ilgili açıklamalarda bulunmaya hazır."Rusya’ya yeni sert yaptırımlarla ilgili hazırlık çalışmaların yapıldığı iddialarını da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Yanılmıyorsam bu CNN tarafından yayınlandı. Bunun fake mi yoksa kasıtlı sızıntı mı olduğunu bilmiyorum. Bu konuda konuşmazdım. Şimdi bir sürü gerçek ve yalan yayınlanıyor. Beyaz Saray’dan dolaylı da olsa bir doğrulama yok, bu yüzden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html

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abd, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, açıklama