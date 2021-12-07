https://tr.sputniknews.com/20211207/kremlin-abdnin-ukraynaya-askeri-destek-yonundeki-aciklamalari-sagliksiz-1051538527.html
Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız
Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefiklere askeri yardım sağlanacağı yönündeki... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T19:28+0300
2021-12-07T19:28+0300
2021-12-07T19:28+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
joe biden
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048551233_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_49b54e50bfea55fd7025ff51a1c65f7c.jpg
Peskov, Batı medyasında çıkan ve Beyaz Saray’ın adı verilmeye bir temsilcisine dayandırılan haberde, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefik ülkelere askeri destek sağlanacağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.Basın mensuplarına açıklamada bulunan Peskov, “Çok fazla duygusal açıklama var. Bu yönünü kaybeden açıklamalar sağlıklı yaklaşımdan yoksun” ifadesini kullandı.Önümüzdeki Rusya-ABD Zirvesi’ne de değinen Kremlin Sözcüsü, “İki lider görüşüyorsa meseleyi çıkmaza sürüklemeyi değil müzakere etmeyi amaçlıyor demek” dedi.Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Her halükarda görüşmenin anlamı var. Başkan Putin’in diplomasi görüşü buna dayanıyor, o diyaloga hazır. Bu diyalog karşılıklı saygıya dayanmalı. Partnerler, birbirinin çıkar ve endişelerini dikkate almalı. Başkan Putin, endişelerini mevkidaşına iletmeye, mevkidaşın endişelerini dinlemeye ve ilgili açıklamalarda bulunmaya hazır."Rusya’ya yeni sert yaptırımlarla ilgili hazırlık çalışmaların yapıldığı iddialarını da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Yanılmıyorsam bu CNN tarafından yayınlandı. Bunun fake mi yoksa kasıtlı sızıntı mı olduğunu bilmiyorum. Bu konuda konuşmazdım. Şimdi bir sürü gerçek ve yalan yayınlanıyor. Beyaz Saray’dan dolaylı da olsa bir doğrulama yok, bu yüzden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048551233_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_546edb10826ee6c1def9748bbe7d9606.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, açıklama
Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefiklere askeri yardım sağlanacağı yönündeki açıklamaların sağlıklı yaklaşımdan yoksun olduğunu belirtti.
Peskov, Batı medyasında çıkan ve Beyaz Saray’ın adı verilmeye bir temsilcisine dayandırılan haberde, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda, NATO’nun doğusundaki müttefik ülkelere askeri destek sağlanacağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Peskov, “Çok fazla duygusal açıklama var. Bu yönünü kaybeden açıklamalar sağlıklı yaklaşımdan yoksun” ifadesini kullandı.
Önümüzdeki Rusya-ABD Zirvesi’ne de değinen Kremlin Sözcüsü, “İki lider görüşüyorsa meseleyi çıkmaza sürüklemeyi değil müzakere etmeyi amaçlıyor demek” dedi.
Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her halükarda görüşmenin anlamı var. Başkan Putin’in diplomasi görüşü buna dayanıyor, o diyaloga hazır. Bu diyalog karşılıklı saygıya dayanmalı. Partnerler, birbirinin çıkar ve endişelerini dikkate almalı. Başkan Putin, endişelerini mevkidaşına iletmeye, mevkidaşın endişelerini dinlemeye ve ilgili açıklamalarda bulunmaya hazır."
Rusya’ya yeni sert yaptırımlarla ilgili hazırlık çalışmaların yapıldığı iddialarını da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Yanılmıyorsam bu CNN tarafından yayınlandı. Bunun fake mi yoksa kasıtlı sızıntı mı olduğunu bilmiyorum. Bu konuda konuşmazdım. Şimdi bir sürü gerçek ve yalan yayınlanıyor. Beyaz Saray’dan dolaylı da olsa bir doğrulama yok, bu yüzden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.