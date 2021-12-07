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https://tr.sputniknews.com/20211207/kremlin-rusya-ve-abdnin-diyalogu-ve-gerekli-temaslari-surdurecekleri-gorusu-dile-getirildi-1051545458.html
Kremlin: Rusya ve ABD’nin, 'diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi
Kremlin: Rusya ve ABD’nin, 'diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen görüşmenin samimi havada geçtiğini belirtti. Açıklamada, iki... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T23:43+0300
2021-12-07T23:43+0300
dünya
vladimir putin
ukrayna
kremlin
joe biden
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmede, 2021 Haziran’da Cenevre’de düzenlenen Rusya-ABD Zirvesi’nin sonuçlarının uygulanması ele alındı. En üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının ve ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya ve ABD arasında çıkan diğer sorunlar değerlendirilirken ‘Cenevre ruhunun’ korunmasının önemine dikkat çekildi” ifadesine yer verildi.Ülkelerinin, 2. Dünya Savaşı sırasındaki müttefik olduğunu anımsatan liderlerin, savaşta verilen kayıpların unutulmaması ve müttefikliğinin, günümüzdeki temaslar kurulurken ve ortak çalışmalar yapılırken örnek olarak hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.Görüşmenin büyük kısmını, Ukrayna’daki kriz ve 2015 Minsk anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili sorunların teşkil ettiğini belirten Kremlin, “Rusya Devlet Başkanı, Kiev’in, Normandiya formatında varılan Minsk anlaşmasını tamamen yok etmeye yönelik yıkıcı politikasını somut örneklerle anlattı ve Kiev’in Donbass’a karşı kışkırtıcı eylemleriyle ilgili büyük tedirginliğini dile getirdi” diye açıkladı.ABD Başkanı Biden’in de Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırı yakınlarında ‘tehdit edici’ iddia ettiği niteliğini vurguladığı aktarılan açıklamada, Biden’in, gerilimin tırmanması durumunda ülkesinin ve müttefiklerinin uygulamaya koymaya hazır olduğu yaptırımlardan bahsettiği belirtildi.Vladimir Putin, buna yanıt olarak, sorumluluğun Rusya’ya yıkmamaları gerektiğini, çünkü Ukrayna topraklarında tehlikeli hareketlerde bulunan ve Rusya sınırlarında savaş potansiyelini giderek artıran tarafın NATO olduğunu kaydetti. Putin’in, NATO’nun doğuya genişlemesi ve Rusya’ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantilere büyük ilgi duyduklarını dile getirdiği aktarıldı.İki ülke liderinin, temsilcilerine bu hassas konularda somut görüşmeler yapma talimatını verecekleri konusunda anlaştığı ifade edildi.Bilgi güvenliği konusuyla ilgili yürütülen diyalogun önemine de vurgu yapan liderler, siber suçla mücadelede işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.İki ülke lideri ayrıca İran nükleer programıyla ilgili görüşmeleri ele aldı. Putin’in, anlaşmanın, başta onaylanan şekliyle tamamen uygulanmasının önemine dikkat çektiği aktarıldı. Kremlin, “Liderler, kasım sonunda Viyana’da yeniden başlayan görüşmelerin yapıcı olacağı ve tüm katılımcılar için uygun çözümler bulmaya yardımcı olacağı umudunu dile getirdi” ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Putin ve Biden’in, işbirliğinin halen yetersiz seviyede olduğunu kaydettiği aktarıldı. Açıklamada, “Bu özellikle, her iki ülkenin, ‘kısıtlanan’ diplomatik misyonlarının yaşadığı zorluklarda kendini gösteriyor. Vladimir Putin, tüm bunların, 5 yıl önce geniş kapsamlı kısıtlamalar, yasaklar ve Rus diplomatları toplu halde sınır dışı etmeleri uygulamaya başlayan Amerikan yönetiminin politikasının sonucu olduğunun, bizim de buna aynı şekilde yanıt vermek zorunda kaldığının altını çizdi. Rusya tarafı, diplomatik misyonlara uygulanan tüm kısıtlamaları sıfırlamayı teklif etti. Bu, ikili ilişkilerin diğer yönlerinin normalleşmesine de hizmet edebilir” dendi.İki ülke liderinin, uluslararası güvenlik ve istikrarın korunması konusunda özel sorumluluğa sahip Rusya ve ABD’nin diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri görüşünü dile getirdiğini belirten Kremlin, “Genel olarak görüşme samimi ve iş niteliğini taşıyordu” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html
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vladimir putin, ukrayna, kremlin, joe biden

Kremlin: Rusya ve ABD’nin, 'diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi

23:43 07.12.2021
© Sputnik / POOLRusya lideri Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme başladı
Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / POOL
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen görüşmenin samimi havada geçtiğini belirtti. Açıklamada, iki ülke liderinin, uluslararası güvenlik ve istikrarın korunması konusunda özel sorumluluğa sahip 'Rusya ve ABD’nin diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmede, 2021 Haziran’da Cenevre’de düzenlenen Rusya-ABD Zirvesi’nin sonuçlarının uygulanması ele alındı. En üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının ve ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya ve ABD arasında çıkan diğer sorunlar değerlendirilirken ‘Cenevre ruhunun’ korunmasının önemine dikkat çekildi” ifadesine yer verildi.
Ülkelerinin, 2. Dünya Savaşı sırasındaki müttefik olduğunu anımsatan liderlerin, savaşta verilen kayıpların unutulmaması ve müttefikliğinin, günümüzdeki temaslar kurulurken ve ortak çalışmalar yapılırken örnek olarak hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.
Görüşmenin büyük kısmını, Ukrayna’daki kriz ve 2015 Minsk anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili sorunların teşkil ettiğini belirten Kremlin, “Rusya Devlet Başkanı, Kiev’in, Normandiya formatında varılan Minsk anlaşmasını tamamen yok etmeye yönelik yıkıcı politikasını somut örneklerle anlattı ve Kiev’in Donbass’a karşı kışkırtıcı eylemleriyle ilgili büyük tedirginliğini dile getirdi” diye açıkladı.
ABD Başkanı Biden’in de Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırı yakınlarında ‘tehdit edici’ iddia ettiği niteliğini vurguladığı aktarılan açıklamada, Biden’in, gerilimin tırmanması durumunda ülkesinin ve müttefiklerinin uygulamaya koymaya hazır olduğu yaptırımlardan bahsettiği belirtildi.
Vladimir Putin, buna yanıt olarak, sorumluluğun Rusya’ya yıkmamaları gerektiğini, çünkü Ukrayna topraklarında tehlikeli hareketlerde bulunan ve Rusya sınırlarında savaş potansiyelini giderek artıran tarafın NATO olduğunu kaydetti. Putin’in, NATO’nun doğuya genişlemesi ve Rusya’ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantilere büyük ilgi duyduklarını dile getirdiği aktarıldı.
Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Beyaz Saray: Putin ve Biden, ekiplerine Ukrayna konulu diyaloğu sürdürme talimatı verdi
18:13
İki ülke liderinin, temsilcilerine bu hassas konularda somut görüşmeler yapma talimatını verecekleri konusunda anlaştığı ifade edildi.
Bilgi güvenliği konusuyla ilgili yürütülen diyalogun önemine de vurgu yapan liderler, siber suçla mücadelede işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.
İki ülke lideri ayrıca İran nükleer programıyla ilgili görüşmeleri ele aldı. Putin’in, anlaşmanın, başta onaylanan şekliyle tamamen uygulanmasının önemine dikkat çektiği aktarıldı. Kremlin, “Liderler, kasım sonunda Viyana’da yeniden başlayan görüşmelerin yapıcı olacağı ve tüm katılımcılar için uygun çözümler bulmaya yardımcı olacağı umudunu dile getirdi” ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Putin ve Biden’in, işbirliğinin halen yetersiz seviyede olduğunu kaydettiği aktarıldı.
Açıklamada, “Bu özellikle, her iki ülkenin, ‘kısıtlanan’ diplomatik misyonlarının yaşadığı zorluklarda kendini gösteriyor. Vladimir Putin, tüm bunların, 5 yıl önce geniş kapsamlı kısıtlamalar, yasaklar ve Rus diplomatları toplu halde sınır dışı etmeleri uygulamaya başlayan Amerikan yönetiminin politikasının sonucu olduğunun, bizim de buna aynı şekilde yanıt vermek zorunda kaldığının altını çizdi. Rusya tarafı, diplomatik misyonlara uygulanan tüm kısıtlamaları sıfırlamayı teklif etti. Bu, ikili ilişkilerin diğer yönlerinin normalleşmesine de hizmet edebilir” dendi.
İki ülke liderinin, uluslararası güvenlik ve istikrarın korunması konusunda özel sorumluluğa sahip Rusya ve ABD’nin diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri görüşünü dile getirdiğini belirten Kremlin, “Genel olarak görüşme samimi ve iş niteliğini taşıyordu” diye ekledi.
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