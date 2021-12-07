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https://tr.sputniknews.com/20211207/kusadasi-korfezinde-deprem-1051512739.html
Kuşadası Körfezi'nde deprem
Kuşadası Körfezi'nde deprem
Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T07:27+0300
2021-12-07T07:27+0300
2021-12-07T07:25+0300
yaşam
afad
kuşadası
deprem
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AFAD'ın açıklamasına göre, Kuşadası Körfezi'nde bir deprem meydana geldi.3,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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afad, kuşadası, deprem
Kuşadası Körfezi'nde deprem
Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre, Kuşadası Körfezi'nde bir deprem meydana geldi.
3,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.