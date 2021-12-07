https://tr.sputniknews.com/20211207/macoglu-tunceli-ogretmenevine-yurt-disindan-gelen-bir-grup-avcinin-yerlestirildigini-ogrendik-1051523908.html
Maçoğlu: Tunceli Öğretmenevi'ne yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik
Maçoğlu: Tunceli Öğretmenevi'ne yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "İlimiz merkezde bulunan Tunceli Öğretmenevi'ne doğamızda yaşamını sürdüren canlıları katletmek amacıyla yurt... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T13:50+0300
2021-12-07T13:50+0300
2021-12-07T14:13+0300
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Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, avcılık faaliyetine ve yurt dışından Tunceli'ye gelen avcılara tepki gösterdi.Yaptığı paylaşımda Maçoğlu, "İlimiz merkezde bulunan Tunceli Öğretmenevi'ne doğamızda yaşamını sürdüren canlıları katletmek amacıyla yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.Tunceli Belediye Başkanı, devam paylaşımında ise "Yeter artık! Canlıları katlediyor, ihale açıp buna spor faliyeti diyerek kılıf uyduruyorsunuz. Bunun cinayet olduğunu ne zaman kabul edeceksiniz? Doğamızdan, kutsallarımızdandan elinizi çekin" diyerek tepkisini dile getirdi.Sputnik, 22 yabancı avcının, yaban hayvanlarını vurmak için Tunceli’ye gittiğini bildirerek, avcıların araçlarına binerken çekilen görüntülerini paylaşmıştı.Sputnik’e konuşan DEDEF Genel Başkanı Özkan Tacar, Tunceli’ye çok sayıda avcı geldiğini belirterek, aralarında İspanyolca konuşanların da olduğunu söyledi. Avcıların genellikle ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden kente yaban hayvanlarını avlamak için geldiklerini ifade eden Tacar, gelen grubun da ava çıktığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/22-yabanci-avci-yaban-hayvanlari-vurmak-icin-tunceliye-gitti-1051520403.html
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Maçoğlu: Tunceli Öğretmenevi'ne yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik
13:50 07.12.2021 (güncellendi: 14:13 07.12.2021)
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "İlimiz merkezde bulunan Tunceli Öğretmenevi'ne doğamızda yaşamını sürdüren canlıları katletmek amacıyla yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik" dedi. Maçoğlu, avcıların il merkezine yerleştirilmesini ve yaban hayvanlarının avlanmasını eleştirdi.
Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, avcılık faaliyetine ve yurt dışından Tunceli'ye gelen avcılara tepki gösterdi.
Yaptığı paylaşımda Maçoğlu, "İlimiz merkezde bulunan Tunceli Öğretmenevi'ne doğamızda yaşamını sürdüren canlıları katletmek amacıyla yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.
Tunceli Belediye Başkanı, devam paylaşımında ise "Yeter artık! Canlıları katlediyor, ihale açıp buna spor faliyeti diyerek kılıf uyduruyorsunuz. Bunun cinayet olduğunu ne zaman kabul edeceksiniz? Doğamızdan, kutsallarımızdandan elinizi çekin" diyerek tepkisini dile getirdi.
Sputnik, 22 yabancı avcının, yaban hayvanlarını vurmak için Tunceli’ye gittiğini bildirerek, avcıların araçlarına binerken çekilen görüntülerini paylaşmıştı.
Sputnik’e konuşan DEDEF Genel Başkanı Özkan Tacar, Tunceli’ye çok sayıda avcı geldiğini belirterek, aralarında İspanyolca konuşanların da olduğunu söyledi. Avcıların genellikle ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden kente yaban hayvanlarını avlamak için geldiklerini ifade eden Tacar, gelen grubun da ava çıktığını belirtmişti.