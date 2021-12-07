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https://tr.sputniknews.com/20211207/marmariste-yaklasik-250-asker-su-basan-evleri-camurdan-arindirdi-1051544389.html
Marmaris'te yaklaşık 250 asker su basan evleri çamurdan arındırdı
Marmaris'te yaklaşık 250 asker su basan evleri çamurdan arındırdı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan gelen askerler jandarma timleri ile birlikte, su basan vatandaşların evlerini çamurdan... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T23:02+0300
2021-12-07T23:04+0300
türkiye
marmaris
asker
sel
çamur
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İçmeler Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta saat 22.30'da başlayan sağanak yağmur aralıklarla etkili oldu. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre orman yangınlarından sonra yağmurla gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 63 ev ve iş yerinde baskınlara neden oldu.Dün ve bugün Muğla Jandarma Komando Taburu ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 50 asker evlerde temizliğe devam ederken Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan da askerler desteğe geldi. Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, beraberindeki subay, astsubay olmak üzere toplam 200 asker ile İçmeler’e geldi. Belediye tarafından getirilen çizmeleri giyen ve kürekleri alan askerler evlerin içlerine girerek suları tahliye ederken, bulunan zarar görmüş eşyayı dışarı çıkardı. Evler temizlendikten sonra bahçeler de çamurdan arındırıldı. Sokağa çıkartılan zarar zarar görmüş eşya kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi. Askerler, 4 saat süren temizlik çalışmasının ardından birliklerine döndü. Askerlerin yarın yeniden bölgeye gelecekleri belirtildi.Yağışta zemin kattaki dairesi ve bahçesini su basan Doğa Yeter, “Askerimizin sağ olsun, var olsun. Hepsine ayrı ayrı minnet borçluyuz. Zor zamanlarda askerlerimizin varlığını hissediyoruz. Bundan sonra da hep hissedeceğiz. Hepsi ayrı ayrı baş tacımızdır” dedi.Evi askerler tarafından temizlenen Gülben Çokgöz de “Askerlerimiz bir kere daha varlığını gösterdi. Bizlerin mağduriyetini gidermek için seferber oldular. Hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211207/muglada-ruzgar-ve-saganak-etkili-oluyor-1051525218.html
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marmaris, asker, sel, çamur

Marmaris'te yaklaşık 250 asker su basan evleri çamurdan arındırdı

23:02 07.12.2021 (güncellendi: 23:04 07.12.2021)
© DHAMarmaris'te askerler, selin zararların temizlenmesi için seferber oldu
Marmaris'te askerler, selin zararların temizlenmesi için seferber oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan gelen askerler jandarma timleri ile birlikte, su basan vatandaşların evlerini çamurdan arındırdı. Toplam 250 asker evlerde zarar gören eşyayı çıkartıp bahçeleri su tutarak temizledi.
İçmeler Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta saat 22.30'da başlayan sağanak yağmur aralıklarla etkili oldu. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre orman yangınlarından sonra yağmurla gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 63 ev ve iş yerinde baskınlara neden oldu.
Dün ve bugün Muğla Jandarma Komando Taburu ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 50 asker evlerde temizliğe devam ederken Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan da askerler desteğe geldi. Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, beraberindeki subay, astsubay olmak üzere toplam 200 asker ile İçmeler’e geldi.
Belediye tarafından getirilen çizmeleri giyen ve kürekleri alan askerler evlerin içlerine girerek suları tahliye ederken, bulunan zarar görmüş eşyayı dışarı çıkardı.
Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
Muğla'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
14:19
Evler temizlendikten sonra bahçeler de çamurdan arındırıldı. Sokağa çıkartılan zarar zarar görmüş eşya kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi.
Askerler, 4 saat süren temizlik çalışmasının ardından birliklerine döndü. Askerlerin yarın yeniden bölgeye gelecekleri belirtildi.
Yağışta zemin kattaki dairesi ve bahçesini su basan Doğa Yeter, “Askerimizin sağ olsun, var olsun. Hepsine ayrı ayrı minnet borçluyuz. Zor zamanlarda askerlerimizin varlığını hissediyoruz. Bundan sonra da hep hissedeceğiz. Hepsi ayrı ayrı baş tacımızdır” dedi.
Evi askerler tarafından temizlenen Gülben Çokgöz de “Askerlerimiz bir kere daha varlığını gösterdi. Bizlerin mağduriyetini gidermek için seferber oldular. Hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.
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