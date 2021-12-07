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MEB duyurdu: 5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
MEB duyurdu: 5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:06+0300
2021-12-07T11:06+0300
türkiye
meb
anaokulu
okul öncesi eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen açıklamada, çocukların okul öncesi eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir adım atıldığı belirtildi. MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylelikle çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı."
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meb, anaokulu, okul öncesi eğitim

MEB duyurdu: 5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek

11:06 07.12.2021
© AAOkul öncesi eğitim
Okul öncesi eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen açıklamada, çocukların okul öncesi eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir adım atıldığı belirtildi.
MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylelikle çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı."
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