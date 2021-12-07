https://tr.sputniknews.com/20211207/meb-duyurdu-5-ogrencinin-oldugu-koylerde-ana-sinifi-acilabilecek-1051516619.html

MEB duyurdu: 5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek

MEB duyurdu: 5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T11:06+0300

2021-12-07T11:06+0300

2021-12-07T11:06+0300

türkiye

meb

anaokulu

okul öncesi eğitim

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen açıklamada, çocukların okul öncesi eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir adım atıldığı belirtildi. MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylelikle çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı."

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meb, anaokulu, okul öncesi eğitim