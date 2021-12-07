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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211207/merkez-bankasi-piyasayi-81-milyar-tl-fonladi-1051519946.html
Merkez Bankası piyasayı 81 milyar TL fonladı
Merkez Bankası piyasayı 81 milyar TL fonladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasayı 81 milyar TL fonladı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T12:23+0300
2021-12-07T12:23+0300
2021-12-07T12:21+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tcmb
piyasa
fon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 80 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.İhaleye 193 milyar 795 milyon liralık teklif geldi.İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16.16 seviyesinde gerçekleşti.
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, piyasa, fon
Merkez Bankası piyasayı 81 milyar TL fonladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasayı 81 milyar TL fonladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 80 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.
İhaleye 193 milyar 795 milyon liralık teklif geldi.
İhalede
basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16.16 seviyesinde gerçekleşti.