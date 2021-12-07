https://tr.sputniknews.com/20211207/merkez-bankasi-piyasayi-81-milyar-tl-fonladi-1051519946.html

Merkez Bankası piyasayı 81 milyar TL fonladı

Merkez Bankası piyasayı 81 milyar TL fonladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasayı 81 milyar TL fonladı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T12:23+0300

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ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tcmb

piyasa

fon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 80 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.İhaleye 193 milyar 795 milyon liralık teklif geldi.İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16.16 seviyesinde gerçekleşti.

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, piyasa, fon