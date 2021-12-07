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Meteoroloji: Yarın kar geliyor
Meteoroloji: Yarın kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:51+0300
2021-12-07T11:51+0300
yaşam
meteoroloji
kar
fırtına
uyarı
yağış
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Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlere ve uyarılara göre kar yurda giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı.Yapılan açıklamada ayrıca 35 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz`in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Turuncu kod, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor. Sarı kod, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211207/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1051512587.html
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meteoroloji, kar, fırtına, uyarı, yağış

Meteoroloji: Yarın kar geliyor

11:51 07.12.2021
© REUTERS / CHINA DAILYÇin'de kar yağışı
Çin'de kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / CHINA DAILY
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı.
Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlere ve uyarılara göre kar yurda giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada ayrıca 35 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz`in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Turuncu kod, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor. Sarı kod, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
YAŞAM
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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