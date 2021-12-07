https://tr.sputniknews.com/20211207/meteoroloji-yarin-kar-geliyor-1051518338.html

Meteoroloji: Yarın kar geliyor

Meteoroloji: Yarın kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T11:51+0300

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yaşam

meteoroloji

kar

fırtına

uyarı

yağış

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Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlere ve uyarılara göre kar yurda giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı.Yapılan açıklamada ayrıca 35 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz`in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Turuncu kod, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor. Sarı kod, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

https://tr.sputniknews.com/20211207/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1051512587.html

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meteoroloji, kar, fırtına, uyarı, yağış