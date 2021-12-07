https://tr.sputniknews.com/20211207/meteorolojiden-firtina-uyarisi-1051508428.html

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T01:23+0300

2021-12-07T01:23+0300

2021-12-07T01:23+0300

yaşam

meteoroloji

fırtına

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Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.

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meteoroloji, fırtına