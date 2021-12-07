https://tr.sputniknews.com/20211207/mhpli-akcay-milli-cikarlarimiza-sahip-cikmanin-bedelini-suni-doviz-artisiyla-odetmeye-calisiyorlar-1051541494.html

MHP'li Akçay: Milli çıkarlarımıza sahip çıkmanın bedelini suni döviz artışıyla ödetmeye çalışıyorlar

MHP'li Akçay: Milli çıkarlarımıza sahip çıkmanın bedelini suni döviz artışıyla ödetmeye çalışıyorlar

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Piyasalardan olumlu veriler gelirken ne oldu da dolar bir anda 13,7 liraya yükseldi? Hangi dağda kurt öldü de haberimiz... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T21:11+0300

2021-12-07T21:11+0300

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Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda 2022 yılı bütçesi ve 2022 kesin hesabına ilişkin konuştu. Akçay, bütçeye ilişkin “‘Dik baş, tok karın’ parolasıyla Türk milletinin beklentilerine ışık tutmalıdır” dedi.Akçay, "Ekonomideki ihracat, istihdam ve üretim verileri gayet iyi iken, piyasalardan olumlu veriler gelirken ne oldu da dolar bir anda 13,7 liraya yükseldi? Hangi dağda kurt öldü de haberimiz olmadı. Milli çıkarlarımıza sahip çıkmanın bedelini suni döviz artışıyla ödetmeye çalışıyorlar. Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almaya çalışıyorlar. Faiz lobilerinin döviz operasyonları, sinsice faiz kulisi yapan IMF’ci odakların kaos yaratma hayali boşunadır. Doların yükselmesi tamamen psikolojik algı operasyonları neticesinde olmuştur. Kriz ortamı yoktur" ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle denge ve denetim mekanizmaları kurulmuştur'ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre Akçay bütün sosyal kesimlerin beklentilerini ele alacaklarını ifade ederek, “Cumhur İttifakı, Türkiye ve Türk milleti paydasında kurulan siyasi erdem ittifakıdır. 5,5 yılını başarıyla geride bıraktı. 3,5 yılını tamamlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle darbe ve vesayet tozlu raflara kaldırılmıştır. Denge ve denetim mekanizmaları kurulmuştur” diye konuştu.'Birilerinin iddia ettiği gibi ne tek adam rejimi vardır ne de etkisiz bir Meclis'Yürütmenin yüzde 50+1 ile temsil edilmesinin milli iradenin yüksek şekilde teşkil edilmesini sağlandığını aktaran Akçay, TBMM’nin daha güçlü ve fonksiyonel olduğunu savunarak, "Birilerinin iddia ettiği gibi ne tek adam rejimi vardır ne de etkisiz bir Meclis. Vatandaşlarımızın verdiği oyların yüzde 99’u Meclis’te temsil edilmektedir" dedi.'Kravatlı teröristlerin kimler olduğunu biliyoruz'Akçay, Meclis’in yürütmeye karşı denetim gücüyle donatıldığını ve cumhurbaşkanının Meclis’e karşı sorumlu olduğunu kaydederek, “tek adam rejimi” eleştirilerine karşı çıktı. Akçay, Türkiye’nin öncelikli meselesinin terör olduğunu belirterek, “Dünyada hiçbir ülke Türkiye kadar terörün hedefi olmamıştır. Sınırlarımız içindeki terör odakları yok edilerek, terörle anılan il ve ilçeler huzur haline gelmiştir” diye konuştu.Akçay, “Kravatlı teröristlerin kimler olduğunu biliyoruz” diyerek, PKK ve FETÖ’ye karşı mücadelenin engellenmeye çalışıldığını ifade ederek, Türkiye’nin ‘ara-bul-yok et’ parolasıyla terörün kökünü kazıdığını savundu.Akçay, şunları söyledi:'Washington, Brüksel ve Kandil merkezli siyaset yürütenler açık bir ihanet içindedirler'"Washington, Brüksel ve Kandil merkezli siyaset yürütenler açık bir ihanet içindedirler. ‘Türkiye’de can ve mal güvenliği yok, yatırım yapılamaz’ diyerek küresel simsarlara taşeronluk yapanlar, Türkiye’ye parmak sallamaya tevessül eden büyükelçiler ile ağız birliği içindedirler. Bu işbirlikçiler, yabancı elçilerle yaptıkları toplantılarda, yazdıkları mektuplarda yatırımcılara gözdağı vermeye kalkışmış, Türkiye’yi kötülemişlerdir. ‘İktidar yıkılsın da nasıl yakılırsa yıkılsın’ anlayışıyla hareket eden bu zihniyet, öğretmeni, bürokratı, kurumları, esnafı, işçiyi, çiftçiyi, yargı mensuplarını tehdit ederek kaos oluşturma hevesine düşmüştür. Bunların tek derdi, Türkiye’yi uluslararası arenada sıkıntıya düşürmek, kaos çıkartmaktır.”Trump'ın sözünü anımsattı“Küresel para simsarları, kur silahıyla, dış ticaret tehditleriyle, yüksek faiz dayatmasıyla, kasıtlı not indirimleriyle Türkiye’yi defalarca hedef almış ve almaya devam etmektedir” diyen Akçay, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz” sözünü anımsatarak “Açık tehditler savurdu, iki bakanımıza yönelik ambargo uyguladı. Küresel para tetikçileri ve yerli işbirlikçileri ekonomik saldırılara organize bir şekilde devam etmektedir” dedi.Türkiye'nin arz ve maliyet yönlü yüksek enflasyonla karşı karşıya olduğunu söyleyen Akçay, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybına ilişkin şunları açıkladı:'Yüksek enflasyon, sadece Türkiye’de değil dünya genelinde önemli bir sorun'“Dolar başta olmak üzere döviz kuru beklenmedik şekilde artmıştır. Bu nedenle gıda fiyatları başta olmak üzere fahiş fiyat artışları gözlenmektedir. Vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları biliyoruz, artan döviz kurlarından kaynaklı şikayetlerin farkındayız. Yüksek enflasyon, sadece Türkiye’de değil dünya genelinde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.'Hükümet doğru bir ekonomi politikası uygulamaktadır''Türkiye, düşük faiz, yüksek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yoluyla büyümeye devam edecek'Türkiye, düşük faiz, yüksek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yoluyla büyümeye devam edecektir. Cari dengede yaşanan iyileşme, ülkemizin dış finansman ihtiyacındaki azalmaya ve yapısal cari açığın kapatılmasına önemli katkılar sunmuştur. Cari işlemler dengesinin orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirilmesi gerekmektedir.”Yüksek faizleri de eleştiren Akçay, bunun işsizlik ve yoksulluğa neden olduğunu kaydederek, şunları belirtti:'Yüksek faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasar verir'“Yüksek faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vererek ekonomik atılımların önünü kesmektedir. Bu durum, işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığına neden olmaktadır. Makroekonomik göstergelerdeki gelişmeler gurur ve umut vericidir, ancak bunlara ilaveten enflasyonun kaynağı doğru tespit edilerek ve Türkiye faiz yükünden kurtulmalıdır.'Ekonominin battığını iddia etmek yalandır, kara propagandadır'Yüksek faizden kademeli şekilde vazgeçilerek yatırım, üretim ve istihdamın artırılması ve ithalatta bağımlılığın azaltılması temel politikamız olmalıdır. Yüksek oranlı ve istikrarlı büyümenin sağlanmasında finansmanın sürdürebilir ve sağlam kaynaklardan temin edilmesi elzemdir. Sadece dolar kuru ve faiz üzerinden değerlendirmeler yaparak ekonominin battığını iddia etmek yalandır, kara propagandadır. Bazı odaklar, döviz kurundaki ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan suni dalgalanmaları istismar etmektedirler. Adeta zil takıp oynamaktadırlar. Zil takıp oynayanlar, dış güçlerin yerli işbirlikçileridir.'Doların yükselmesi tamamen psikolojik algı operasyonları neticesinde olmuştur'

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mhp, erkan akçay, piyasa, döviz