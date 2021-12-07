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Moskova'daki bir halk merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Moskova'daki bir halk merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazanskiy Çok Amaçlı Halk Merkezi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. 2 kişi öldü, 4 kişi... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T16:26+0300
2021-12-07T17:31+0300
moskova
rusya
silahlı saldırı
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Twitter hesabından açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Ryazanskiy Çok Amaçlı Halk Merkezi'nde bir trajedi yaşandı. Katil yakalandı" dedi. Doktorların yaralılar için elinde geleni yaptığını kaydeden Sobyanin, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Olayla ilgili son bilgileri paylaşan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova da ölü sayısının 2, yaralı sayısının 4 olduğunu açıkladı. Açılan ateş sonucunda halk merkezinin bir yöneticisi ile güvenlik görevlisinin öldüğünü belirten Rakova, 2 kadın, 1 erkek ve 1 kız çocuğundan oluşan yaralıların durumunun ağır olduğunu, şu anda ameliyatta olduklarını duyurdu. Moskova Çocuk Hakları Ombudsmanı Olga Yaroslavskaya, olayda yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırganın 45 yaşındaki Sergey Glazov olduğu ve bakanlığa bağlı güvenlik biriminin çalışanı tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Bakanlık olay sırasında saldırganın üzerinde silah ve bıçak bulunduğunun tespit edildiğini, zanlıyı yakalayan polisin eylemlerinin daha fazla can kaybını önlediğini ve polis memuruna Bakan Vladimir Kolokoltsev tarafından ödül verileceğini vurguladı.Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Genel Müdürlüğü Sözcüsü Yuliya İvanova saldırının hangi saikle gerçekleştirdiğinin henüz netleştirilmediğini söylerken Rus basınına konuşan bir görgü tanığına göre olay, saldırganın maske giymeyi reddetmesi nedeniyle güvenlik görevlisinin onu dışarıya çıkarmak istemesi üzerine yaşandı.
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moskova, rusya, silahlı saldırı

Moskova'daki bir halk merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

16:26 07.12.2021 (güncellendi: 17:31 07.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter/lenta.ruMoskova- Silahlı saldırı
Moskova- Silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/lenta.ru
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Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazanskiy Çok Amaçlı Halk Merkezi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Twitter hesabından açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Ryazanskiy Çok Amaçlı Halk Merkezi'nde bir trajedi yaşandı. Katil yakalandı" dedi.
Doktorların yaralılar için elinde geleni yaptığını kaydeden Sobyanin, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Olayla ilgili son bilgileri paylaşan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova da ölü sayısının 2, yaralı sayısının 4 olduğunu açıkladı. Açılan ateş sonucunda halk merkezinin bir yöneticisi ile güvenlik görevlisinin öldüğünü belirten Rakova, 2 kadın, 1 erkek ve 1 kız çocuğundan oluşan yaralıların durumunun ağır olduğunu, şu anda ameliyatta olduklarını duyurdu.
Moskova Çocuk Hakları Ombudsmanı Olga Yaroslavskaya, olayda yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırganın 45 yaşındaki Sergey Glazov olduğu ve bakanlığa bağlı güvenlik biriminin çalışanı tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlık olay sırasında saldırganın üzerinde silah ve bıçak bulunduğunun tespit edildiğini, zanlıyı yakalayan polisin eylemlerinin daha fazla can kaybını önlediğini ve polis memuruna Bakan Vladimir Kolokoltsev tarafından ödül verileceğini vurguladı.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Genel Müdürlüğü Sözcüsü Yuliya İvanova saldırının hangi saikle gerçekleştirdiğinin henüz netleştirilmediğini söylerken Rus basınına konuşan bir görgü tanığına göre olay, saldırganın maske giymeyi reddetmesi nedeniyle güvenlik görevlisinin onu dışarıya çıkarmak istemesi üzerine yaşandı.
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