https://tr.sputniknews.com/20211207/motorine-zam-geldi-1051529834.html

Motorine 66 kuruş zam

Motorine 66 kuruş zam

Motorine fiyatlarına 66 kuruş zam yapıldı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T15:55+0300

2021-12-07T15:55+0300

2021-12-07T16:06+0300

ekonomi

zam

motorin

tl

enflasyon

benzin

akaryakıt

dolar

araba

benzin istasyonu

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Motorine 66 kuruş zam gelmesinin ardından, Ankara'da motorinin litre fiyatı 9.41 liradan 10.07 liraya, İstanbul'da 9.35 liradan 10.01 liraya, İzmir'de 9.43 liradan 10.09 liraya yükselecek.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 66 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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zam, motorin, tl, enflasyon, benzin, akaryakıt, dolar, araba, benzin istasyonu, dolar/tl