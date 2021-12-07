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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211207/motorine-zam-geldi-1051529834.html
Motorine 66 kuruş zam
Motorine 66 kuruş zam
Motorine fiyatlarına 66 kuruş zam yapıldı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:55+0300
2021-12-07T15:55+0300
2021-12-07T16:06+0300
ekonomi
zam
motorin
tl
enflasyon
benzin
akaryakıt
dolar
araba
benzin istasyonu
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Motorine 66 kuruş zam gelmesinin ardından, Ankara'da motorinin litre fiyatı 9.41 liradan 10.07 liraya, İstanbul'da 9.35 liradan 10.01 liraya, İzmir'de 9.43 liradan 10.09 liraya yükselecek.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 66 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
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zam, motorin, tl, enflasyon, benzin, akaryakıt, dolar, araba, benzin istasyonu, dolar/tl
Motorine 66 kuruş zam 15:55 07.12.2021 (güncellendi: 16:06 07.12.2021)
Motorine fiyatlarına 66 kuruş zam yapıldı.
Motorine 66 kuruş zam gelmesinin ardından, Ankara'da motorinin litre fiyatı 9.41 liradan 10.07 liraya, İstanbul'da 9.35 liradan 10.01 liraya, İzmir'de 9.43 liradan 10.09 liraya yükselecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı:
08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 66 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."