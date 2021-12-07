https://tr.sputniknews.com/20211207/mugla-aciklarinda-arnavutluktan-turkiyeye-getirilmek-istenen-15-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1051520718.html

Muğla açıklarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Muğla açıklarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Muğla açıklarında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirilmek istenen yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T12:56+0300

2021-12-07T12:56+0300

2021-12-07T12:56+0300

türkiye

muğla

operasyon

uyuşturucu

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İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla Fethiye yakınlarında deniz üzerindeki bir gemiye operasyon düzenlendi.İzmir ve Torbali Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutluk'tan deniz yoluyla Türkiye’ye getirilecek yüklü miktarda skunk maddesi ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda harekete geçildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı desteği ile Muğla Fethiye açıklarında sabaha karşı yapılan operasyonla yaklaşık 1.5 ton skunk maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin üzerlerinde ele geçirilen 3 adet tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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muğla, operasyon, uyuşturucu