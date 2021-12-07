https://tr.sputniknews.com/20211207/muglada-ruzgar-ve-saganak-etkili-oluyor-1051525218.html

Muğla'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Muğla'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ile Marmaris ilçelerinde rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T14:19+0300

2021-12-07T14:19+0300

2021-12-07T14:23+0300

türkiye

muğla

bodrum

yağmur

meteoroloji genel müdürlüğü

sel

meteoroloji

fırtına

tekne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051525193_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_dd59010c29da0459efff0e812caa5d93.jpg

Bodrum'un Bitez açıklarında demirli yaklaşık 10 metrelik yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.Rüzgardan Bitez ve Kumbahçe sahilindeki işletmeler olumsuz etkilendi, dev dalgalar iş yerlerine ulaştı.Yalıçiftlik Mahallesi'nde de bir servis minibüsü çamura saplandı. Minibüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı.Marmaris'te de sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.İlçede yazın yaşanan yangınlardan sonra dağlarda kalan kül ve çamur, sağanakla denize aktı.Derelerden akan kül ve çamurlu su, İçmeler Körfezi ve Uzunyalı Plajı boyunca denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

https://tr.sputniknews.com/20211207/antalyada-firtina-etkisini-artirdi-dev-dalgalar-olustu-agaclar-devrildi-1051523269.html

türkiye

muğla

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, bodrum, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, sel, meteoroloji, fırtına, tekne