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NASA biberlerle uzayda iki dünya rekoru kırdı
NASA biberlerle uzayda iki dünya rekoru kırdı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotların deney amaçlı yetiştirdikleri ve hasat ettikleri Şili biberleri, iki farklı açıdan dünya rekoru... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T16:12+0300
2021-12-07T16:12+0300
yaşam
nasa
taco
acı biber
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ISS'de bilimsel deney amaçlı yetiştirdiği Şili biberleri iki farklı dünya rekoru kırdı. Astronotlar tarafından yetiştirilen ve hasat edilen acı biberler, en fazla sayıda astronotun beslendiği, uzayda yetiştirilmiş mahsul unvanını elde etti. Sebzelerin ekilmesi ve hasat edilmesi süreci de UUİ'de yapılmış en uzun süreli deney oldu. Biber deneyinden sorumlu astronot Matt Romeyn, Insider'a yaptığı açıklamada, NASA'daki mahsul üretim ekibinin iki rekoru elde etmeyi beklemediğini söyledi. Dünya'da benzer şartlar altında yapılan deneylerdeki hasat süresinden daha çok zaman aldığını belirten Romeyn, istasyondaki deneyin, Dünya'dakinden 17 gün daha uzun sürdüğünü söyledi.Plant Habitat-04 (PH-04) adı verilen deneyde planlarına göre biber tohumlarının büyümesi için 120 gün veren araştırma ekibi, yetişmelerinin 137 gün sürdüğünü aktardı. Astronotlar ilk ürünleri 29 Ekim'de hasat etmişti. Şimdi de ikinci partinin hasadı başladı. Uzaydaki ilk Şili biberi mahsülleri kasım ayında astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211101/astronotlar-uzayda-yetistirdikleri-biberden-tako-yapti-1050368708.html
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nasa, taco, acı biber, astronot

NASA biberlerle uzayda iki dünya rekoru kırdı

16:12 07.12.2021
© NASANASA
NASA - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© NASA
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotların deney amaçlı yetiştirdikleri ve hasat ettikleri Şili biberleri, iki farklı açıdan dünya rekoru kırdı. Uzayda gerçekleşen abi biber deneyi, gelecekte astronotların kendi bitkisini yetiştirmesi adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ISS'de bilimsel deney amaçlı yetiştirdiği Şili biberleri iki farklı dünya rekoru kırdı.

Astronotlar tarafından yetiştirilen ve hasat edilen acı biberler, en fazla sayıda astronotun beslendiği, uzayda yetiştirilmiş mahsul unvanını elde etti. Sebzelerin ekilmesi ve hasat edilmesi süreci de UUİ'de yapılmış en uzun süreli deney oldu.

Biber deneyinden sorumlu astronot Matt Romeyn, Insider'a yaptığı açıklamada, NASA'daki mahsul üretim ekibinin iki rekoru elde etmeyi beklemediğini söyledi. Dünya'da benzer şartlar altında yapılan deneylerdeki hasat süresinden daha çok zaman aldığını belirten Romeyn, istasyondaki deneyin, Dünya'dakinden 17 gün daha uzun sürdüğünü söyledi.
Uzayda uzay biberlerinden tako - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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NASA astronotları uzayda yetiştirdikleri biberden tako yaptı
1 Kasım, 13:32
Plant Habitat-04 (PH-04) adı verilen deneyde planlarına göre biber tohumlarının büyümesi için 120 gün veren araştırma ekibi, yetişmelerinin 137 gün sürdüğünü aktardı.

Astronotlar ilk ürünleri 29 Ekim'de hasat etmişti. Şimdi de ikinci partinin hasadı başladı. Uzaydaki ilk Şili biberi mahsülleri kasım ayında astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilmişti.
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