https://tr.sputniknews.com/20211207/ogrenciler-protesto-duzenlemisti-kiz-ogrenci-yurduna-giren-kisi-down-sendromlu-cikti-1051531569.html
Öğrenciler protesto düzenlemişti: Kız yurduna giren kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı
Öğrenciler protesto düzenlemişti: Kız yurduna giren kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı
Bingöl’de bir öğrenci yurdunda kalan kız öğrenciler, yurda bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine protesto düzenledi. Polis, incelemesinde, down sendromlu bir... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T16:37+0300
2021-12-07T16:37+0300
2021-12-07T16:37+0300
türkiye
bingöl
protesto
kadın
öğrenci
kız çocuğu
öğrenci yurdu
erkek
down sendromu
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Kaleönü Mahallesi'ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'na, dün gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü.Bunun üzerine öğrenciler, yurtta, ‘güvenlik zafiyeti’ olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi.‘Güvenli̇ği̇n artırılmasını i̇sti̇yoruz’Yurtta kalan, ismini vermek istemeyen bir öğrenci, “Kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde kız yurdunda, bir arkadaşımızın odasına girmesiyle, yurttaki kızların çığlığı üzerine korkup kaçtı. Kaçan kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı.Yaşanılan bu olaylardan sonra kendimizi güvende hissedemiyoruz. Korkuyoruz. Gece uyurken kapılarımıza arkadan destek vererek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Kimse yardım etmiyor. Güvenlik yetersiz ve umursamaz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Bizim yetkililerden isteğimiz, güvenliğin arttırılması ve güvenlik kameralarının aktif şekilde çalışmasını istiyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211107/ankarada-bir-ogrenci-2-kiz-ogrenciye-tacizde-bulundu-iddiasi-1050552673.html
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bingöl, protesto, kadın, öğrenci, kız çocuğu, öğrenci yurdu, erkek, down sendromu
Öğrenciler protesto düzenlemişti: Kız yurduna giren kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı
Bingöl’de bir öğrenci yurdunda kalan kız öğrenciler, yurda bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine protesto düzenledi. Polis, incelemesinde, down sendromlu bir gencin yurda girdiğini belirledi.
Kaleönü Mahallesi'ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'na, dün gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü.
Bunun üzerine öğrenciler, yurtta, ‘güvenlik zafiyeti’ olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi.
‘Güvenli̇ği̇n artırılmasını i̇sti̇yoruz’
Yurtta kalan, ismini vermek istemeyen bir öğrenci, “Kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde kız yurdunda, bir arkadaşımızın odasına girmesiyle, yurttaki kızların çığlığı üzerine korkup kaçtı. Kaçan kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı.
Yaşanılan bu olaylardan sonra kendimizi güvende hissedemiyoruz. Korkuyoruz. Gece uyurken kapılarımıza arkadan destek vererek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Kimse yardım etmiyor. Güvenlik yetersiz ve umursamaz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Bizim yetkililerden isteğimiz, güvenliğin arttırılması ve güvenlik kameralarının aktif şekilde çalışmasını istiyoruz” dedi.