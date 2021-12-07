Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/olay-yerindeki-itirafi-ortaya-cikinca-omur-boyu-hapis-cezasi-aldi-1051520984.html
Olay yerindeki itirafı ortaya çıkınca ömür boyu hapis cezası aldı
Olay yerindeki itirafı ortaya çıkınca ömür boyu hapis cezası aldı
Bursa’da otomobili uçuruma sürerek eşi Esra Aşlar'ın (24) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden, itiraz üzerine Yargıtay’ın kararı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T12:47+0300
2021-12-07T12:47+0300
türkiye
bursa
yargıtay
kadın cinayeti
mudanya
araba
kadın
mahkeme
hapis cezası
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051520955_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_aa7c634e12e5950d786de974e4c75675.jpg
Mudanya ilçesinde, 2009 yılının kasım ayında eski CHP İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Aşlar'ın yanındaki eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Yaralanan Batuhan Aşlar, taburcu olduktan sonra gözaltına alınıp işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Batuhan Aşlar hakkında eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda 2011 yılında verilen kararda Aşlar beraat etti.Esra Aşlar’ın ailesinin avukatları, Batuhan Aşlar'ın olay yerine gelen jandarmalara, "Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama" dediğini öne sürerek, kararın bozulması için temyize gitti. İtirazı değerlendiren Yargıtay, kararı bozup Batuhan Aşlar'ın 'Kasten adam öldürmek' suçundan yeniden yargılanmasını kararlaştırdı.Yerel mahkemede tekrar görülen davada, bu kez olay yerine giden jandarma personelinin ifadesine başvuruldu. Jandarmalar ifadelerinde, olay yerine gittiklerinde sanığın kendilerine "Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama" dediğini söyledi. Batuhan Aşlar, ömür boyu hapis cezasına çarptırılıp tutuklandı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay kararı bu kez Batuhan Aşlar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmadığını gerekçe göstererek bozdu. Geçen yıl mart ayında tekrar hakim karşısına çıkan, akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Batuhan Aşlar, bir kez daha ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Sanık avukatlarının itizarı üzerine kararı inceleyen Yargıtay, ömür boyu hapis cezasını onadı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/adanada-kadin-cinayeti-esini-tufekle-oldurup-intihar-etti-1051487061.html
türkiye
bursa
mudanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051520955_90:0:607:388_1920x0_80_0_0_cce82822d34fa99395967f119631e709.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, yargıtay, kadın cinayeti, mudanya, araba, kadın, mahkeme, hapis cezası, karar, kadın cinayetleri, uçurum, ilçe başkanı, hapis, beraat, jandarma

Olay yerindeki itirafı ortaya çıkınca ömür boyu hapis cezası aldı

12:47 07.12.2021
© DHAOlay yerindeki itirafa ömür boyu hapis cezası
Olay yerindeki itirafa ömür boyu hapis cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA
Abone ol
Bursa’da otomobili uçuruma sürerek eşi Esra Aşlar'ın (24) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden, itiraz üzerine Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından hakim karşısına çıkan Batuhan Aşlar (42), jandarma personeline 'Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik' dediği ortaya çıkınca ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Mudanya ilçesinde, 2009 yılının kasım ayında eski CHP İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil, uçuruma yuvarlandı.
Aşlar'ın yanındaki eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Yaralanan Batuhan Aşlar, taburcu olduktan sonra gözaltına alınıp işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Soruşturma sonunda Batuhan Aşlar hakkında eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda 2011 yılında verilen kararda Aşlar beraat etti.
Esra Aşlar’ın ailesinin avukatları, Batuhan Aşlar'ın olay yerine gelen jandarmalara, "Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama" dediğini öne sürerek, kararın bozulması için temyize gitti. İtirazı değerlendiren Yargıtay, kararı bozup Batuhan Aşlar'ın 'Kasten adam öldürmek' suçundan yeniden yargılanmasını kararlaştırdı.
Yerel mahkemede tekrar görülen davada, bu kez olay yerine giden jandarma personelinin ifadesine başvuruldu. Jandarmalar ifadelerinde, olay yerine gittiklerinde sanığın kendilerine "Eşimin başını okşadım, ikimiz de ölecektik. Siz de sıkın kafama" dediğini söyledi. Batuhan Aşlar, ömür boyu hapis cezasına çarptırılıp tutuklandı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay kararı bu kez Batuhan Aşlar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmadığını gerekçe göstererek bozdu. Geçen yıl mart ayında tekrar hakim karşısına çıkan, akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Batuhan Aşlar, bir kez daha ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık avukatlarının itizarı üzerine kararı inceleyen Yargıtay, ömür boyu hapis cezasını onadı.
Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
TÜRKİYE
Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti
Dün, 14:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:21Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebeğin öldürüldüğü tespit edildi: Kimsesizler mezarlığına gömüldü
13:21AK Partili Baybatur: 250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor
13:14Prof. Dr. Ege: Mersin Limanı’nda deniz yolu ile ihracat yapmak için boş konteyner bulunmuyor
13:12Tez müdürünün doktora tezinin yüzde 95'i intihal çıktı: TBMM'yi tanıyan ilk ülkeyi de yanlış yazmış
13:10Boğazına Antep fıstığı kaçan 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti
12:56Muğla açıklarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi
12:53Eski uzman çavuş, boşanma aşamasında olduğu kadını koruyan jandarma ile çatıştı: 1 astsubay yaralı
12:49Rusya'da ekim ortasından beri en düşük günlük vaka sayısı
12:47Olay yerindeki itirafı ortaya çıkınca ömür boyu hapis cezası aldı
12:46Midyat Kaymakamı'ndan ayakkabı boyacılığı yaparak ailesine bakan kadına boya sandığı hediyesi
12:2922 yabancı avcı, yaban hayvanları vurmak için Tunceli’ye gitti
12:27Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Turkovac, diğer inaktif aşılara göre daha iyi
12:23Merkez Bankası piyasayı 81 milyar TL fonladı
12:22Emine Erdoğan: Yeşil kalkınmanın öncülerinin kadınlar olacağına canıgönülden inanıyorum
12:20Reuters: Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi arasında görüşme ayarlanamadı
12:152021 yılı hayvancılık desteklemelerinin uygulama usul ve esasları belli oldu
12:11AK Partili Tosun: Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, yüzde 2’den yüzde 5’e çıkmış
12:08Vatan Partisi'nden ayrılan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu
12:04Prof. Dr. Ceyhan: Aşılı aşısız ayırt etmeden herkese izolasyon tedbiri uygulamak zorundayız
11:58Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak