Ordu'da otomobil çalıp İstanbul'a giden 3 çocuk: Esenyurt'u görmek istedik

Ordu'nun Altınordu ilçesinden çaldıkları otomobil ile İstanbul'a giden 13, 12 ve 15 yaşlarındaki S.Ö., A.Y. ve E.K. adlı çocuklar yakalanmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.Öte yandan çalınan araç da galeriye teslim edildi.Galerinin ortaklarından Bekir Ergen 20 bin liraya yakın zararları olduğunu söyledi. "Bunların içinde HGS geçişleri var, yedikleri trafik cezaları var. Bunun yanı sıra arabanın sağını solunu sürtmüşler" diyen Ergen, çocukların ailelerinden zararlarını talep etmeyeceklerini söyledi.
Ordu'da bir galeriden çaldıkları otomobille İstanbul'a kadar giden 3 çocuk, her şeyi sosyal medyadan gördükleri Esenyurt'a gitmek için yaptıklarını söyledi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinden çaldıkları otomobil ile İstanbul'a giden 13, 12 ve 15 yaşlarındaki S.Ö., A.Y. ve E.K. adlı çocuklar yakalanmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.
Öte yandan çalınan araç da galeriye teslim edildi.
Galerinin ortaklarından Bekir Ergen 20 bin liraya yakın zararları olduğunu söyledi. "Bunların içinde HGS geçişleri var, yedikleri trafik cezaları var. Bunun yanı sıra arabanın sağını solunu sürtmüşler" diyen Ergen, çocukların ailelerinden zararlarını talep etmeyeceklerini söyledi.