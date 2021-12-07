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PKK'nın 'hacker' grubuna operasyon
PKK'nın 'hacker' grubuna operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'hacker' gruplarına yönelik soruşturmada 42 şüpheli hakkında... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T10:57+0300
2021-12-07T10:57+0300
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pkk
terörle mücadele
ankara cumhuriyet başsavcılığı
pkk/kck
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' ve 'Cmg-Team Cold Hackers' isimli 'hacker' gruplarına mensup 42 şüpheli tespit edildi.Şüphelilerin, 81 ilde kamu kurum kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları belirlendi. 42 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/soylu-acikladi-pkkli-ferhat-tunc-sanliurfada-duzenlenen-operasyon-sonucu-olu-ele-gecirildi-1051513549.html
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ankara, pkk, terörle mücadele, ankara cumhuriyet başsavcılığı, pkk/kck

PKK'nın 'hacker' grubuna operasyon

10:57 07.12.2021
© REUTERS / Kacper PempelHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'hacker' gruplarına yönelik soruşturmada 42 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' ve 'Cmg-Team Cold Hackers' isimli 'hacker' gruplarına mensup 42 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin, 81 ilde kamu kurum kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları belirlendi. 42 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyon, Jandarma Özel Harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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