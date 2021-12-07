https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-biden-ile-yapacagi-gorusmeyi-protokol-etkinligi-olarak-tanimladi-1051536339.html

Putin, Biden ile görüşmesini ‘protokol etkinliği’ olarak nitelendirdi

Putin, Biden ile görüşmesini ‘protokol etkinliği’ olarak nitelendirdi

Rusya lideri Putin, ABD’li mevkidaşı Biden ile başlayan görüşmesi hakkında ‘protokol etkinliği’ nitelendirmesinde bulundu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T18:06+0300

2021-12-07T18:06+0300

2021-12-07T18:23+0300

dünya

vladimir putin

joe biden

görüşme

omicron

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini ‘protokol etkinliği’ olarak nitelendirdi.Putin, ekonomi ile ilgili konuların ele alındığı bir toplantıda katılımcılara seslenerek, ‘derli toplu bir çalışma’ yapmaları çağrısında bulundu. Rus lider, “Beni bekleyen bir protokol etkinliği var” açıklamasında bulundu.‘Yeni Omicron varyantı ile ilgili korkuların peşin olduğu anlaşıldı’Putin, koronavirüsün Omikron adı verilen yeni varyantı ile ilgili korkuların peşin olduklarının anlaşıldığını söyledi.Rus lider, “Hükümetten ricam, yerli ekonominin uzun vadeli büyümesini engelleyen ana faktörleri analiz etmesi ve hızının artırılması için ek önlemler önermesi. Yüksek ekonomik büyüme temposunu önümüzdeki yıllara taşımak önemli. Bu görevi salgının zor koşullarında, yeni koronavirüs varyantının yayıldığı zor koşullarında çözmeliyiz” dedi ve ekledi:

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vladimir putin, joe biden, görüşme, omicron