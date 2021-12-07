https://tr.sputniknews.com/20211207/rdif-sputnik-min-tescili-icin-hindistana-basvuruda-bulundu-1051508791.html

RDIF'den Sputnik M'in tescili için Hindistan'a başvuru

RDIF'den Sputnik M'in tescili için Hindistan'a başvuru

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Hindistan'a 12-17 yaş grubu için geliştirilen Sputnik M aşısının tescili için gereken belgeleri gönderdiğini açıkladı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T01:33+0300

2021-12-07T01:33+0300

2021-12-07T01:34+0300

koronavirüs

rusya

hindistan

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

acil kullanım onayı

sputnik m

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Hindistan makamlarına 12-17 yaş grubu için geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik M'nin tescili için gerekli belgeleri ilettiğini duyurdu.RDIF'den yapılan açıklamada, "12-17 yaş grubu için aşı olan Sputnik M’in tescili için gereken belgeler Hindistan’ın düzenleyici kurumuna gönderildi" ifadelerine yer verildi.Sputnik M'in Hindistan'da tescil edilen çocuklara yönelik ilk yabancı Kovid-19 aşısının olacağı ve çocukların sağlığının korunmasına önemli katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Aşı, Sputnik V ve Sputnik Light ile beraber uluslararası partnerlere teklif edilecek" denildi.Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik M aşısına 24 Kasım'da acil kullanım onayı vermişti. Aşının, aralık ortasında sivil dolaşıma girmesi bekleniyor.'Sputnik Light testleri yüksek etkinlik sergiledi'Bununla beraber açıklamada, "Halihazırda, tek bileşenli Sputnik Light (insan adenovirüsü tip 26, Sputnik V'nin ilk bileşeni) aşısının, bağımsız bir aşı ve üniversal ek aşı olarak tescili için Hindistan’daki düzenleyici kurumlarla aktif olarak çalışıyoruz ve en kısa zamanda onay alınmasını bekliyoruz" diye kaydedildi.Hindistan'ın önde gelen ilaç şirketlerinden Dr. Reddy's Laboratories'in Sputnik Light'ın ek klinik testlerini gerçekleştirdiği ve elde ettiği olumlu sonuçları Hint düzenleyicisine sunduğu aktarılan açıklamada, Sputnik Light'ın tek başına ve diğer aşılara ek şeklinde son derece etkili olduğu belirtildi.Diğer yandan açıklamada Sputnik Light-AstraZeneca aşı kombinasyonuna yönelik yapılan klinik testlerin yüksek bağışıklık kazandırma ve güvenlik sergilediği bilgisi paylaşıldı.'Hindistan'a Sputnik Light ve Sputnik M tedarik etmeye hazırız'Pandeminin başından beri Rusya ve Hindistan'ın güçlerini birleştirdiğini vurgulayan RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, buna stratejik ortaklık kapsamında gerçekleştirilen Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının üretiminin de dahil olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Hindistan'daki ortaklarla imzalanan bir dizi anlaşma, RDIF'e üretim kapasitelerini önemli ölçüde artırma konusunda yardımcı oldu. Meslektaşlarımıza, Hindistan'da güçlü toplumsal bağışıklığını destekleme ve milyonlarca hayatı kurtarmaya devam etme adına Sputnik Light ve çocuklara yönelik Sputnik M aşılarını kullanmayı teklif ediyoruz."

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https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-yaklasik-150-bin-doz-sputnik-m-asisi-uretildi---1051320479.html

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rusya, hindistan, kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), acil kullanım onayı, sputnik m