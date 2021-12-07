https://tr.sputniknews.com/20211207/reuters-katarda-cumhurbaskani-erdogan-ile-suudi-veliaht-prensi-arasinda-gorusme-ayarlanamadi-1051519754.html

Reuters: Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi arasında görüşme ayarlanamadı

Reuters: Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi arasında görüşme ayarlanamadı

Reuters haber ajansı, Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prens Selman arasında görüşme ayarlanmaya çalışıldığını ama 'programların uyuşmadığını'... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T12:20+0300

2021-12-07T12:20+0300

2021-12-07T12:31+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

suudi arabistan

katar

reuters

muhammed bin selman

görüşme

cemal kaşıkçı

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Reuters ajansının haberine göre bugün Katar temaslarına başlayan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkan ve yarın da Katar'da olması beklenen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile görüşmek istedi ama 'programların uyuşmaması' nedeniyle bu plan hayata geçirilemedi.Biri Türk, biri de bir Körfez ülkesinden iki kaynak, Katar'da ikili arasında görüşme ayarlanması için görüşmeler yapıldığını aktardı. Ancak ismi açıklanmayan Türk yetkili, "Programlar uyuşmadı... Bu hafta kapsamlı bir görüşme yapılacak gibi görünmüyor" dedi. Öte yandan yetkili programların uyuşması halinde böyle bir görüşmenin yakın zamanda yapılabileceğini söyleyip 'bölgesel sorunlar çözüldükçe çok sayıda işbirliği fırsatı olacağını' belirtti. Görüşme gerçekleşirse Erdoğan ve MbS, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ilk kez bir araya gelmiş olacak. MbS'ye yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211206/suudi-veliaht-prensi-selman-katari-da-kapsayan-korfez-turunda-1051488103.html

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recep tayyip erdoğan, suudi arabistan, katar, reuters, muhammed bin selman, görüşme, cemal kaşıkçı