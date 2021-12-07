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https://tr.sputniknews.com/20211207/reuters-katarda-cumhurbaskani-erdogan-ile-suudi-veliaht-prensi-arasinda-gorusme-ayarlanamadi-1051519754.html
Reuters: Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi arasında görüşme ayarlanamadı
Reuters: Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi arasında görüşme ayarlanamadı
Reuters haber ajansı, Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prens Selman arasında görüşme ayarlanmaya çalışıldığını ama 'programların uyuşmadığını'... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T12:20+0300
2021-12-07T12:31+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
suudi arabistan
katar
reuters
muhammed bin selman
görüşme
cemal kaşıkçı
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Reuters ajansının haberine göre bugün Katar temaslarına başlayan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkan ve yarın da Katar'da olması beklenen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile görüşmek istedi ama 'programların uyuşmaması' nedeniyle bu plan hayata geçirilemedi.Biri Türk, biri de bir Körfez ülkesinden iki kaynak, Katar'da ikili arasında görüşme ayarlanması için görüşmeler yapıldığını aktardı. Ancak ismi açıklanmayan Türk yetkili, "Programlar uyuşmadı... Bu hafta kapsamlı bir görüşme yapılacak gibi görünmüyor" dedi. Öte yandan yetkili programların uyuşması halinde böyle bir görüşmenin yakın zamanda yapılabileceğini söyleyip 'bölgesel sorunlar çözüldükçe çok sayıda işbirliği fırsatı olacağını' belirtti. Görüşme gerçekleşirse Erdoğan ve MbS, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ilk kez bir araya gelmiş olacak. MbS'ye yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/suudi-veliaht-prensi-selman-katari-da-kapsayan-korfez-turunda-1051488103.html
suudi arabistan
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recep tayyip erdoğan, suudi arabistan, katar, reuters, muhammed bin selman, görüşme, cemal kaşıkçı

Reuters: Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi arasında görüşme ayarlanamadı

12:20 07.12.2021 (güncellendi: 12:31 07.12.2021)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Reuters haber ajansı, Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prens Selman arasında görüşme ayarlanmaya çalışıldığını ama 'programların uyuşmadığını' yazdı. Ancak ismi belirtilmeyen Türk kaynak programların uyuşması halinde yakın zamanda böyle bir görüşme olabileceğini de ekledi.
Reuters ajansının haberine göre bugün Katar temaslarına başlayan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkan ve yarın da Katar'da olması beklenen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile görüşmek istedi ama 'programların uyuşmaması' nedeniyle bu plan hayata geçirilemedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Suudi Veliaht Prensi Selman, Katar'ı da kapsayan Körfez turunda
Dün, 15:02
Biri Türk, biri de bir Körfez ülkesinden iki kaynak, Katar'da ikili arasında görüşme ayarlanması için görüşmeler yapıldığını aktardı. Ancak ismi açıklanmayan Türk yetkili, "Programlar uyuşmadı... Bu hafta kapsamlı bir görüşme yapılacak gibi görünmüyor" dedi. Öte yandan yetkili programların uyuşması halinde böyle bir görüşmenin yakın zamanda yapılabileceğini söyleyip 'bölgesel sorunlar çözüldükçe çok sayıda işbirliği fırsatı olacağını' belirtti.
Görüşme gerçekleşirse Erdoğan ve MbS, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ilk kez bir araya gelmiş olacak.
MbS'ye yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
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