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Reuters: Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi arasında görüşme ayarlanamadı
12:20 07.12.2021 (güncellendi: 12:31 07.12.2021)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
© AA
Reuters haber ajansı, Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prens Selman arasında görüşme ayarlanmaya çalışıldığını ama 'programların uyuşmadığını' yazdı. Ancak ismi belirtilmeyen Türk kaynak programların uyuşması halinde yakın zamanda böyle bir görüşme olabileceğini de ekledi.
Reuters ajansının haberine göre bugün Katar temaslarına başlayan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkan ve yarın da Katar'da olması beklenen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile görüşmek istedi ama 'programların uyuşmaması' nedeniyle bu plan hayata geçirilemedi.
Biri Türk, biri de bir Körfez ülkesinden iki kaynak, Katar'da ikili arasında görüşme ayarlanması için görüşmeler yapıldığını aktardı. Ancak ismi açıklanmayan Türk yetkili, "Programlar uyuşmadı... Bu hafta kapsamlı bir görüşme yapılacak gibi görünmüyor" dedi. Öte yandan yetkili programların uyuşması halinde böyle bir görüşmenin yakın zamanda yapılabileceğini söyleyip 'bölgesel sorunlar çözüldükçe çok sayıda işbirliği fırsatı olacağını' belirtti.
Erdogan's visit to Qatar to yield deals but no MbS meeting https://t.co/OMz08do1qu pic.twitter.com/BmRNNlq9nv— Reuters (@Reuters) December 6, 2021
Görüşme gerçekleşirse Erdoğan ve MbS, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ilk kez bir araya gelmiş olacak.
MbS'ye yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
There was talk of trying to set up an Erdogan-MbS meeting tomorrow in Doha, where both leaders will be on official visits. The Turks say it won't happen on this trip but could in the near future; would be their first since Khashoggi's murder. https://t.co/QX6yUcPnOJ— Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) December 7, 2021