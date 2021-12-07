https://tr.sputniknews.com/20211207/reuters-kavcioglu-katar-merkez-bankasi-baskani-ile-gorustu-1051524620.html

Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Katar Merkez Bankası Başkanı ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu, para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir görüşme yaptı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T14:08+0300

2021-12-07T14:08+0300

2021-12-07T14:14+0300

türkiye

türkiye

katar

merkez bankası

şahap kavcıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051524525_0:87:901:593_1920x0_80_0_0_6372e859d2a0b352b86aedbd7084ff74.jpg

Reuters'ın Katar devlet haber ajansına dayandırdığı habere göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı Bandar bin Muhammed bin Said al-Thani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/turkiye-ile-katar-arasinda-12-yeni-anlasma-imzalandi-1051523507.html

türkiye

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, katar, merkez bankası, şahap kavcıoğlu