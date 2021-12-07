Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Reuters'ın Katar devlet haber ajansına dayandırdığı habere göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı Bandar bin Muhammed bin Said al-Thani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.
Katar Merkez Bankası Başkanı ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu, para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir görüşme yaptı.
Reuters'ın Katar devlet haber ajansına dayandırdığı habere göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı Bandar bin Muhammed bin Said al-Thani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.
محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية، الذي يزور الدوحة حاليا، ضمن الوفد المرافق لفخامة الرئيس التركي، جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في المجال المالي والمصرفي وسبل تعزيزها.#قناpic.twitter.com/RSg6A48xMD