Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/reuters-kavcioglu-katar-merkez-bankasi-baskani-ile-gorustu-1051524620.html
Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Katar Merkez Bankası Başkanı ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu, para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir görüşme yaptı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T14:08+0300
2021-12-07T14:14+0300
türkiye
türkiye
katar
merkez bankası
şahap kavcıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051524525_0:87:901:593_1920x0_80_0_0_6372e859d2a0b352b86aedbd7084ff74.jpg
Reuters'ın Katar devlet haber ajansına dayandırdığı habere göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı Bandar bin Muhammed bin Said al-Thani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/turkiye-ile-katar-arasinda-12-yeni-anlasma-imzalandi-1051523507.html
türkiye
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051524525_0:0:799:599_1920x0_80_0_0_2a541dc170f7b5e61938015197bfbc92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, katar, merkez bankası, şahap kavcıoğlu

Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

14:08 07.12.2021 (güncellendi: 14:14 07.12.2021)
© Reuters/Qatar News AgencyKavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Reuters/Qatar News Agency
Abone ol
Katar Merkez Bankası Başkanı ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu, para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir görüşme yaptı.
Reuters'ın Katar devlet haber ajansına dayandırdığı habere göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı Bandar bin Muhammed bin Said al-Thani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.
Recep Tayyip Erdoğan - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
13:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:48Cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra arkadaşını öldürdü
14:45Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, tepkilerin ardından istifa etti
14:44İYİ Partili Aydın: Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz
14:39Elon Musk, 'beyin çipi' projesi Neuralink için yine tarih verdi
14:37Motosikletlinin üzerine süren kamyon sürücüsünün cezası belli oldu
14:35Steven Spielberg imzalı Batı Yakası'nın Hikâyesi, Körfez ülkelerinde yasaklandı
14:23Rapora göre küresel hane halkı servetinde milyarderlerin payı pandemi döneminde rekor düzeyde arttı
14:19Muğla'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
14:17Türk-İş Genel Başkanı Atalay: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın, zamlar ortada
14:15Peskov: Putin ve Biden, Rusya'nın kırmızı çizgilerini konuşacak
14:08Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
14:05Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile iş birliği mesajı
13:55İnek sağarak güçlendirdiği bileğiyle dünya üçüncüsü oldu
13:50Maçoğlu: Tunceli Öğretmenevi'ne yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik
13:47Uludağ'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu: Bayide 16, burada 2.5 lira
13:46Anadolu'da dinler tarihini değiştirecek keşif
13:44Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
13:36Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi
13:30Ukrayna, ABD'den 'Kabil düşünce boşa çıkan' silahların bir kısmını istedi
13:28Ekonomist Ürkün: Merkez Bankası 50-100 baz puan aralığında indirim yapabilir