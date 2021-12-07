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Rus ve Belarus savaş uçaklarından Belarus sınırı boyunca devriye uçuşu
Rus ve Belarus savaş uçaklarından Belarus sınırı boyunca devriye uçuşu
Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T16:12+0300
2021-12-07T16:17+0300
belarus
savunma
rusya
savaş uçağı
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Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM avcı uçakları Belarus sınırı boyunca ortak devriye uçuşu gerçekleştirdi.Açıklamada, “Belarus'un devlet sınırı üzerindeki hava sahasında yürütülen ortak devriye faaliyetleri devam ediyor. Rus ve Belaruslu pilotlar bugün yüksek becerilerini ve belirlenen görevleri ortaklaşa yerine getirme kabiliyetini bir kez daha gösterdi” denildi.Belarus Savunma Bakanlığı, Telegram kanalından Rus ve Belarus Su-30SM uçaklarının ortak devriyelerinin fotoğraf ve görüntülerini yayınladı. Belarus avcı uçaklarının füzelerle donatılmış olduğu görüldü.Kasım ayında da, Rus ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM avcı uçakları, Belarus devlet sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211203/belarus-ordusuna-rus-yapimi-zirhli-arac-takviyesi-1051397423.html
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belarus, rusya, savaş uçağı

Rus ve Belarus savaş uçaklarından Belarus sınırı boyunca devriye uçuşu

16:12 07.12.2021 (güncellendi: 16:17 07.12.2021)
© Sputnik / Nina Zotina / Fotoğraf bankasına girDünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Nina Zotina
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Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM avcı uçakları Belarus sınırı boyunca ortak devriye uçuşu gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Belarus'un devlet sınırı üzerindeki hava sahasında yürütülen ortak devriye faaliyetleri devam ediyor. Rus ve Belaruslu pilotlar bugün yüksek becerilerini ve belirlenen görevleri ortaklaşa yerine getirme kabiliyetini bir kez daha gösterdi” denildi.
Belarus Savunma Bakanlığı, Telegram kanalından Rus ve Belarus Su-30SM uçaklarının ortak devriyelerinin fotoğraf ve görüntülerini yayınladı. Belarus avcı uçaklarının füzelerle donatılmış olduğu görüldü.
Kasım ayında da, Rus ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM avcı uçakları, Belarus devlet sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirmişti.
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