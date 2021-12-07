https://tr.sputniknews.com/20211207/rus-ve-belarus-savas-ucaklarindan-belarus-siniri-boyunca-devriye-ucusu-1051530906.html

Rus ve Belarus savaş uçaklarından Belarus sınırı boyunca devriye uçuşu

Rus ve Belarus savaş uçaklarından Belarus sınırı boyunca devriye uçuşu

Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T16:12+0300

2021-12-07T16:12+0300

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belarus

savunma

rusya

savaş uçağı

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Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Belarus’a ait Su-30SM avcı uçakları Belarus sınırı boyunca ortak devriye uçuşu gerçekleştirdi.Açıklamada, “Belarus'un devlet sınırı üzerindeki hava sahasında yürütülen ortak devriye faaliyetleri devam ediyor. Rus ve Belaruslu pilotlar bugün yüksek becerilerini ve belirlenen görevleri ortaklaşa yerine getirme kabiliyetini bir kez daha gösterdi” denildi.Belarus Savunma Bakanlığı, Telegram kanalından Rus ve Belarus Su-30SM uçaklarının ortak devriyelerinin fotoğraf ve görüntülerini yayınladı. Belarus avcı uçaklarının füzelerle donatılmış olduğu görüldü.Kasım ayında da, Rus ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM avcı uçakları, Belarus devlet sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirmişti.

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belarus, rusya, savaş uçağı