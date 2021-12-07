https://tr.sputniknews.com/20211207/rusya-omicron-nedeniyle-sinirlardaki-kontrolleri-sikilastirildi-1051542886.html
Rusya, Omicron nedeniyle sınırlardaki kontrolleri sıkılaştırıldı
Rusya, Omicron nedeniyle sınırlardaki kontrolleri sıkılaştırıldı
Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını açıkladı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T22:09+0300
2021-12-07T22:09+0300
2021-12-07T22:09+0300
koronavirüs
rusya
anna popova
sınır
kontrol
rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını duyurdu.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Popova, Rusya'da Omicron varyantının ortaya çıkması nedeniyle kontrollerin sıkılaştırıldığını, ancak sınırların kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtti.Popova, "Dünyanın diğer ülkeleri gibi kendi uygulamalarımız var, kontrolleri sıkılaştırdık. Ancak, sınırlarımızı kapatmıyoruz" ifadelerini kullandı.Sınır kontrol servisinin, Afrika’dan diğer ülkeler üzerinden dönen vatandaşların pasaportlarında seyahat kısıtlamasının bulunduğu ülke mühürlerini kontrol ettiği ve verileri Rospotrebnadzor'a aktardığını belirten yetkili, "Pasaportlarda seyahat kısıtlamalarının olduğu ülke mühürleri varsa, bu bilgi Rospotrebnadzor’a iletiliyor. Meslektaşlarımızla birlikte çalışan diğer uzmanlar ve içişleri organları personeli, pasaportlarında bu tür mühürler olan vatandaşları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor" diye konuştu.Bununla beraber Popova, Rusya'da omicron varyantı tespit edilen hastaların doktorların sıkı kontrolü altında olduğuna vurgu yaparak, "Hastalar tıbbi gözetim altında. Profesyonel doktorların kontrolünde ve üst düzey uzmanların gözetimindeki bu hastalarla ilgili her şeyin yolunda gideceğinden eminim" dedi.Daha önce Rusya'da, Güney Afrika'dan gelen ve PCR testi pozitif çıkan 2 kişide Omicron varyantı tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211203/putinden-omicronla-mucadele-planinin-gelistirilmesi-emri-1051418617.html
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rusya, anna popova, sınır, kontrol, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor), koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron
Rusya, Omicron nedeniyle sınırlardaki kontrolleri sıkılaştırıldı
Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını açıkladı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor
) Başkanı Anna Popova, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı
nın tespit edilmesinin ardından
sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını duyurdu.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Popova, Rusya'da Omicron varyantının ortaya çıkması nedeniyle kontrollerin sıkılaştırıldığını, ancak sınırların kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Popova, "Dünyanın diğer ülkeleri gibi kendi uygulamalarımız var, kontrolleri sıkılaştırdık. Ancak, sınırlarımızı kapatmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sınır kontrol servisinin, Afrika’dan diğer ülkeler üzerinden dönen vatandaşların pasaportlarında seyahat kısıtlamasının bulunduğu ülke mühürlerini kontrol ettiği ve verileri Rospotrebnadzor'a aktardığını belirten yetkili, "Pasaportlarda seyahat kısıtlamalarının olduğu ülke mühürleri varsa, bu bilgi Rospotrebnadzor’a iletiliyor. Meslektaşlarımızla birlikte çalışan diğer uzmanlar ve içişleri organları personeli, pasaportlarında bu tür mühürler olan vatandaşları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor" diye konuştu.
Bununla beraber Popova, Rusya'da omicron varyantı tespit edilen hastaların doktorların sıkı kontrolü altında olduğuna vurgu yaparak, "Hastalar tıbbi gözetim altında. Profesyonel doktorların kontrolünde ve üst düzey uzmanların gözetimindeki bu hastalarla ilgili her şeyin yolunda gideceğinden eminim" dedi.
Daha önce Rusya'da, Güney Afrika'dan gelen ve PCR testi pozitif çıkan 2 kişide Omicron varyantı tespit edilmişti.