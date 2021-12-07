Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211207/rusya-ve-hindistan-silah-anlasmalarinda-dolar-kullanmayi-birakti-1051515980.html
Rusya ve Hindistan, silah anlaşmalarında dolar kullanmayı bıraktı
Rusya ve Hindistan, silah anlaşmalarında dolar kullanmayı bıraktı
Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya’nın artık silah anlaşmalarıyla ilgili işlemlerinde doları kullanmadığını... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T10:50+0300
2021-12-07T11:14+0300
rusya
hindistan
dolar
silah
anlaşma
savunma
rosoboroneksport
ruble
aleksandr miheyev
rupi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051516088_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_998ab484921b482c5201207e5cc2c9bd.jpg
Gazetecilere konuşan Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, “Geleneksel olarak hesaplamayı kolaylaştırmak için tüm anlaşmaları dolar üzerinden tayin ediyoruz. Ancak Rosoboroneksport gerçekte işlemlerinde ABD dolarını kullanmayı neredeyse yüzde 100 bıraktı” dedi. Miheyev’e göre ulusal para birimleriyle çalışıldığında anlaşmalardaki sorumluluklar yerine getirilirken ödemelerin aksaması gibi bir riskle karşılaşılmıyor: “Hindistan ile karşılıklı olarak tüm işlemlerimizi ruble ve rupi üzerinden yapıyoruz. Bunun dışında, imzalanan anlaşma belgelerindeki offset projelerini (dengeleme uygulamaları, alıcı ülkeden çıkacak döviz yükünü hafifletmek için sağlanan kolaylıklar) aktif olarak uyguluyoruz. Bu normal, döneme uygun bir uygulama, küresel pazarın trendlerinden biri.” Hindistan, Rusya’nın ürettiği silahların başlıca müşterilerinden biri. Hindistan Rusya’dan 1991’den beri yaklaşık 70 milyar dolar tutarında silah sipariş etti. Ekim 2018’de Rusya ile Hindistan arasındaki üst düzey görüşmeler neticesinde Yeni Delhi’ye S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre 5.43 milyar dolar karşılığında ülkeye 5 S-400 bataryası teslim edilecek. Miheyev, 15 Kasım’da yaptığı açıklamada sistemlerin sevkiyatına planlanandan önce başlandığını, ilk bataryanın yıl sonuna kadar gönderileceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/putin-ve-modi-afgan-halkina-acil-insani-yardim-sunulmasi-karari-aldi-1051495843.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051516088_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_d9197034e0a1dc02d6846754c1f5a9e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, hindistan, dolar, silah, anlaşma, rosoboroneksport, ruble, aleksandr miheyev, rupi

Rusya ve Hindistan, silah anlaşmalarında dolar kullanmayı bıraktı

10:50 07.12.2021 (güncellendi: 11:14 07.12.2021)
© REUTERS / SPUTNIKNarendra Modi- Vladimir Putin
Narendra Modi- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
Abone ol
Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya’nın artık silah anlaşmalarıyla ilgili işlemlerinde doları kullanmadığını, Hindistan’la da bu şekilde hareket edildiğini ifade etti.
Gazetecilere konuşan Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, “Geleneksel olarak hesaplamayı kolaylaştırmak için tüm anlaşmaları dolar üzerinden tayin ediyoruz. Ancak Rosoboroneksport gerçekte işlemlerinde ABD dolarını kullanmayı neredeyse yüzde 100 bıraktı” dedi.
Miheyev’e göre ulusal para birimleriyle çalışıldığında anlaşmalardaki sorumluluklar yerine getirilirken ödemelerin aksaması gibi bir riskle karşılaşılmıyor: “Hindistan ile karşılıklı olarak tüm işlemlerimizi ruble ve rupi üzerinden yapıyoruz. Bunun dışında, imzalanan anlaşma belgelerindeki offset projelerini (dengeleme uygulamaları, alıcı ülkeden çıkacak döviz yükünü hafifletmek için sağlanan kolaylıklar) aktif olarak uyguluyoruz. Bu normal, döneme uygun bir uygulama, küresel pazarın trendlerinden biri.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
DÜNYA
Putin ve Modi'den çağrı: 'BMGK'de kapsamlı bir reform yapılmalı'
Dün, 18:02
Hindistan, Rusya’nın ürettiği silahların başlıca müşterilerinden biri. Hindistan Rusya’dan 1991’den beri yaklaşık 70 milyar dolar tutarında silah sipariş etti.
Ekim 2018’de Rusya ile Hindistan arasındaki üst düzey görüşmeler neticesinde Yeni Delhi’ye S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre 5.43 milyar dolar karşılığında ülkeye 5 S-400 bataryası teslim edilecek. Miheyev, 15 Kasım’da yaptığı açıklamada sistemlerin sevkiyatına planlanandan önce başlandığını, ilk bataryanın yıl sonuna kadar gönderileceğini ifade etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce