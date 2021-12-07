https://tr.sputniknews.com/20211207/rusya-ve-hindistan-silah-anlasmalarinda-dolar-kullanmayi-birakti-1051515980.html
Rusya ve Hindistan, silah anlaşmalarında dolar kullanmayı bıraktı
Rusya ve Hindistan, silah anlaşmalarında dolar kullanmayı bıraktı
Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya’nın artık silah anlaşmalarıyla ilgili işlemlerinde doları kullanmadığını... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T10:50+0300
2021-12-07T10:50+0300
2021-12-07T11:14+0300
rusya
hindistan
dolar
silah
anlaşma
savunma
rosoboroneksport
ruble
aleksandr miheyev
rupi
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Gazetecilere konuşan Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, “Geleneksel olarak hesaplamayı kolaylaştırmak için tüm anlaşmaları dolar üzerinden tayin ediyoruz. Ancak Rosoboroneksport gerçekte işlemlerinde ABD dolarını kullanmayı neredeyse yüzde 100 bıraktı” dedi. Miheyev’e göre ulusal para birimleriyle çalışıldığında anlaşmalardaki sorumluluklar yerine getirilirken ödemelerin aksaması gibi bir riskle karşılaşılmıyor: “Hindistan ile karşılıklı olarak tüm işlemlerimizi ruble ve rupi üzerinden yapıyoruz. Bunun dışında, imzalanan anlaşma belgelerindeki offset projelerini (dengeleme uygulamaları, alıcı ülkeden çıkacak döviz yükünü hafifletmek için sağlanan kolaylıklar) aktif olarak uyguluyoruz. Bu normal, döneme uygun bir uygulama, küresel pazarın trendlerinden biri.” Hindistan, Rusya’nın ürettiği silahların başlıca müşterilerinden biri. Hindistan Rusya’dan 1991’den beri yaklaşık 70 milyar dolar tutarında silah sipariş etti. Ekim 2018’de Rusya ile Hindistan arasındaki üst düzey görüşmeler neticesinde Yeni Delhi’ye S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre 5.43 milyar dolar karşılığında ülkeye 5 S-400 bataryası teslim edilecek. Miheyev, 15 Kasım’da yaptığı açıklamada sistemlerin sevkiyatına planlanandan önce başlandığını, ilk bataryanın yıl sonuna kadar gönderileceğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/putin-ve-modi-afgan-halkina-acil-insani-yardim-sunulmasi-karari-aldi-1051495843.html
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Rusya ve Hindistan, silah anlaşmalarında dolar kullanmayı bıraktı
10:50 07.12.2021 (güncellendi: 11:14 07.12.2021)
Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya’nın artık silah anlaşmalarıyla ilgili işlemlerinde doları kullanmadığını, Hindistan’la da bu şekilde hareket edildiğini ifade etti.
Gazetecilere konuşan Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, “Geleneksel olarak hesaplamayı kolaylaştırmak için tüm anlaşmaları dolar üzerinden tayin ediyoruz. Ancak Rosoboroneksport gerçekte işlemlerinde ABD dolarını kullanmayı neredeyse yüzde 100 bıraktı” dedi.
Miheyev’e göre ulusal para birimleriyle çalışıldığında anlaşmalardaki sorumluluklar yerine getirilirken ödemelerin aksaması gibi bir riskle karşılaşılmıyor: “Hindistan ile karşılıklı olarak tüm işlemlerimizi ruble ve rupi üzerinden yapıyoruz. Bunun dışında, imzalanan anlaşma belgelerindeki offset projelerini (dengeleme uygulamaları, alıcı ülkeden çıkacak döviz yükünü hafifletmek için sağlanan kolaylıklar) aktif olarak uyguluyoruz. Bu normal, döneme uygun bir uygulama, küresel pazarın trendlerinden biri.”
Hindistan, Rusya’nın ürettiği silahların başlıca müşterilerinden biri. Hindistan Rusya’dan 1991’den beri yaklaşık 70 milyar dolar tutarında silah sipariş etti.
Ekim 2018’de Rusya ile Hindistan arasındaki üst düzey görüşmeler neticesinde Yeni Delhi’ye S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre 5.43 milyar dolar karşılığında ülkeye 5 S-400 bataryası teslim edilecek. Miheyev, 15 Kasım’da yaptığı açıklamada sistemlerin sevkiyatına planlanandan önce başlandığını, ilk bataryanın yıl sonuna kadar gönderileceğini ifade etmişti.