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Rusya'da ekim ortasından beri en düşük günlük vaka sayısı
Rusya'da ekim ortasından beri en düşük günlük vaka sayısı
Rusya’da son 24 saatte 31 bin 96 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 14 Ekim’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T12:49+0300
2021-12-07T12:49+0300
rusya
vaka
pandemi
koronavirüs
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre gün içinde tespit edilen vaka sayısı 31 bin 96 artarak 9 milyon 864 bin 845’e çıktı. Bu dünkü günlük vaka sayısından yüzde 3.24 (32 bin 136) daha az ve 14 Ekim’den beri kaydedilen en düşük sayı. Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi vakaların en fazla görüldüğü yerler oldu. Diğer yandan gün içinde 1182 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca 283 bin 644 can kaybı meydana geldi. İyileşenlerin sayısı da 34 bin 615 artışla 8 milyon 565 bin 91’e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/rusyada-ilk-omicron-vakalari-1051485019.html
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rusya, vaka, pandemi, koronavirüs

Rusya'da ekim ortasından beri en düşük günlük vaka sayısı

12:49 07.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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Rusya’da son 24 saatte 31 bin 96 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 14 Ekim’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre gün içinde tespit edilen vaka sayısı 31 bin 96 artarak 9 milyon 864 bin 845’e çıktı. Bu dünkü günlük vaka sayısından yüzde 3.24 (32 bin 136) daha az ve 14 Ekim’den beri kaydedilen en düşük sayı.
Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi vakaların en fazla görüldüğü yerler oldu.
Diğer yandan gün içinde 1182 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca 283 bin 644 can kaybı meydana geldi.
İyileşenlerin sayısı da 34 bin 615 artışla 8 milyon 565 bin 91’e yükseldi.
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