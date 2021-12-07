https://tr.sputniknews.com/20211207/rusyada-ekim-ortasindan-beri-en-dusuk-gunluk-vaka-sayisi-1051521162.html

Rusya'da ekim ortasından beri en düşük günlük vaka sayısı

Rusya'da ekim ortasından beri en düşük günlük vaka sayısı

Rusya’da son 24 saatte 31 bin 96 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 14 Ekim’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T12:49+0300

2021-12-07T12:49+0300

2021-12-07T12:49+0300

rusya

vaka

pandemi

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre gün içinde tespit edilen vaka sayısı 31 bin 96 artarak 9 milyon 864 bin 845’e çıktı. Bu dünkü günlük vaka sayısından yüzde 3.24 (32 bin 136) daha az ve 14 Ekim’den beri kaydedilen en düşük sayı. Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi vakaların en fazla görüldüğü yerler oldu. Diğer yandan gün içinde 1182 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi boyunca 283 bin 644 can kaybı meydana geldi. İyileşenlerin sayısı da 34 bin 615 artışla 8 milyon 565 bin 91’e yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211206/rusyada-ilk-omicron-vakalari-1051485019.html

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