https://tr.sputniknews.com/20211207/rusyada-googlea-14-milyon-ruble-ceza-1051534211.html

Rusya’da Google’a 14 milyon ruble ceza

Rusya’da Google’a 14 milyon ruble ceza

Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde mahkeme Google’ı yasaklı içerikleri silmeyi reddettiği gerekçesiyle bir kez daha idari olarak suçlu buldu. Teknoloji devine 14... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T17:26+0300

2021-12-07T17:26+0300

2021-12-07T17:26+0300

ekonomi

rusya

google

sosyal medya

ruble

ceza

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Google Rusya’da yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle 5 milyon ruble (67 bin dolar) tutarında yeni bir cezaya çarptırıldı. Daha sonra bir dosyanın daha incelenmesi neticesinde şirkete 9 milyon ruble (121 bin dolar) ceza daha verildi.Böylelikle şirketin toplam cezası 14 milyon rubleye ulaştı. Şirkete şimdiye kadar yaklaşık 60 milyon ruble ceza kesildi.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) 11 Şubat’tan bu yana sosyal medya sitelerine yönelik protokoller hazırlıyor.Aşırıcı eylemlere katılım çağrısı barındıran, çocuk pornosu veya uyuşturucu kullanımına teşvik eden paylaşımlar yasaklı ve silinmesi istenen içeriklerden.Google bu yıl yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle 32 milyon ruble ceza ödedi.Google/YouTube'un 2015'ten bu yana 5 bin 200'den fazla yasaklı içeriği silmediği ve bununla ilgili taleplere ortalama 82 günde yanıt verdiği bildirilmişti. Google'ın, arama sonuçlarında çıkan zararlı içeriğin yüzde 30'unu hala daha sistemde tuttuğu vurgulanmıştı.Roskomnadzor, mart ayından beri aynı gerekçe ile Twitter’a da yavaşlatma uyguluyor.

https://tr.sputniknews.com/20211203/rusyadan-google-ve-metaya-yeni-dava-yillik-cironun-yuzde-10-tutarinda-ceza-kesilebilir-1051413260.html

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