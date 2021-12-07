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Sağanak yağışta 15 bahçe kapısını çalan hırsızlar yakalandı
Sağanak yağışta 15 bahçe kapısını çalan hırsızlar yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı şehir merkezindeki iki mahallede sağanak yağış nedeniyle elektriklerin kesilmesini fırsat bilerek bahçe ve sitelerin demir... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T07:13+0300
2021-12-07T07:12+0300
yaşam
sağanak yağış
fırtına
hırsızlık
sağanak
kapı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün önceki sağanak yağışta elektriklerin kesildiği Umurca ve Yokuşbaşı Mahalleleri'nde elektriklerin kesilmesinin ardından bahçe ve sitelerin demir kapılarını çalarak kamyonete koyup ortadan kaybolan hırsızlar polisin yaptığı takip sonucu yakalandı.Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, İzmir'den bir kamyonet ile Bodrum'a geldikleri tespit edilen M.C.C. ve D.A. çaldıkları 15 kapıyı İzmir’e götürdü.Bodrum polisinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmasında M.C.C. ve D.A. nın İzmir Mersinli Mahallesi’nde hurdacılara sattıkları demir kapılar bulunarak şahıslar gözaltına alındı.Bodrum'a getirilen ve daha önce de hırsızlıktan sabıkası oldukları belirtilen M.C.C. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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sağanak yağış, fırtına, hırsızlık, sağanak, kapı

Sağanak yağışta 15 bahçe kapısını çalan hırsızlar yakalandı

07:13 07.12.2021
© SözcüSağanak yağışta 15 bahçe kapısını çalan hırsızlar yakalandı
Sağanak yağışta 15 bahçe kapısını çalan hırsızlar yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Sözcü
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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı şehir merkezindeki iki mahallede sağanak yağış nedeniyle elektriklerin kesilmesini fırsat bilerek bahçe ve sitelerin demir kapılarını çalarak kayıplara karışan hırsızlar yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün önceki sağanak yağışta elektriklerin kesildiği Umurca ve Yokuşbaşı Mahalleleri'nde elektriklerin kesilmesinin ardından bahçe ve sitelerin demir kapılarını çalarak kamyonete koyup ortadan kaybolan hırsızlar polisin yaptığı takip sonucu yakalandı.
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, İzmir'den bir kamyonet ile Bodrum'a geldikleri tespit edilen M.C.C. ve D.A. çaldıkları 15 kapıyı İzmir’e götürdü.
Bodrum polisinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmasında M.C.C. ve D.A. nın İzmir Mersinli Mahallesi’nde hurdacılara sattıkları demir kapılar bulunarak şahıslar gözaltına alındı.
Bodrum'a getirilen ve daha önce de hırsızlıktan sabıkası oldukları belirtilen M.C.C. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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