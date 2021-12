https://tr.sputniknews.com/20211207/sakaryada-nehir-kenarinda-at-kesiliyor-ihbari-ekipleri-harekete-gecirdi-40-at-bulundu-1051537517.html

Sakarya'da 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 40 at bulundu

Sakarya'da 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 40 at bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinden geçen Sakarya Nehri kıyısında yaklaşık 10 kişilik bir gurubun at kestiğine dair aldıkları ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T18:55+0300

2021-12-07T18:55+0300

2021-12-07T18:55+0300

türkiye

sakarya

at

jandarma

kesim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051537481_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_60c9fee432cd91e122a35e106c945abc.jpg

Söz konusu olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkiinden geçmekte olan Sakarya Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 ila 10 kişilik bir grubun at kestiği yönünde jandarma ekiplerine ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye ulaştığında yaklaşık 40 adet at buldu. E.H. (37) isimli şahsın atları farklı illerden tır vasıtası ile getirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kaçak at kesme işleminin görülmediği fakat şahıslara ait araçta yapılan kontrollerde ise E.H.’ye ait; bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletleri bulundu. Bölgedeki atlardan 5 adedinin yerde yattığı, ölmek üzere olduğu ve sağ olanların ise bakımsız olduğu da tespit edildi. Konu ile alakalı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimatları neticesinde tahkikata başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ise idari işlem başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211202/dugun-sahibinin-evine-atiyla-girdi-balkona-cikti-1051365002.html

türkiye

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sakarya, at, jandarma, kesim