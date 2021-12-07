Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/sakaryada-nehir-kenarinda-at-kesiliyor-ihbari-ekipleri-harekete-gecirdi-40-at-bulundu-1051537517.html
Sakarya'da 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 40 at bulundu
Sakarya'da 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 40 at bulundu
Sakarya'nın Arifiye ilçesinden geçen Sakarya Nehri kıyısında yaklaşık 10 kişilik bir gurubun at kestiğine dair aldıkları ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T18:55+0300
2021-12-07T18:55+0300
türkiye
sakarya
at
jandarma
kesim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051537481_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_60c9fee432cd91e122a35e106c945abc.jpg
Söz konusu olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkiinden geçmekte olan Sakarya Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 ila 10 kişilik bir grubun at kestiği yönünde jandarma ekiplerine ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye ulaştığında yaklaşık 40 adet at buldu. E.H. (37) isimli şahsın atları farklı illerden tır vasıtası ile getirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kaçak at kesme işleminin görülmediği fakat şahıslara ait araçta yapılan kontrollerde ise E.H.’ye ait; bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletleri bulundu. Bölgedeki atlardan 5 adedinin yerde yattığı, ölmek üzere olduğu ve sağ olanların ise bakımsız olduğu da tespit edildi. Konu ile alakalı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimatları neticesinde tahkikata başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ise idari işlem başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/dugun-sahibinin-evine-atiyla-girdi-balkona-cikti-1051365002.html
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051537481_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c32654dec1cb901e74d626b91ff933f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sakarya, at, jandarma, kesim

Sakarya'da 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 40 at bulundu

18:55 07.12.2021
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK-AW485663ata
ata - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK-AW485663
Abone ol
Sakarya'nın Arifiye ilçesinden geçen Sakarya Nehri kıyısında yaklaşık 10 kişilik bir gurubun at kestiğine dair aldıkları ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri bölgeye baskın düzenledi. Baskında 40 adet at bulundu.
Söz konusu olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkiinden geçmekte olan Sakarya Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 ila 10 kişilik bir grubun at kestiği yönünde jandarma ekiplerine ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye ulaştığında yaklaşık 40 adet at buldu. E.H. (37) isimli şahsın atları farklı illerden tır vasıtası ile getirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kaçak at kesme işleminin görülmediği fakat şahıslara ait araçta yapılan kontrollerde ise E.H.’ye ait; bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletleri bulundu.

Bölgedeki atlardan 5 adedinin yerde yattığı, ölmek üzere olduğu ve sağ olanların ise bakımsız olduğu da tespit edildi. Konu ile alakalı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimatları neticesinde tahkikata başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ise idari işlem başlatıldı.
İzmir'de balkona çıkarılan at - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
YAŞAM
Düğün sahibinin evine atıyla girdi, balkona çıktı
2 Aralık, 12:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:29Bloomberg: BAE yetkilileri, ASELSAN dahil olmak üzere Ankara'da savunma sanayi şirketleriyle görüştü
19:28Kremlin: ABD’nin Ukrayna’ya askeri destek yönündeki açıklamaları sağlıksız
19:21Erdoğan: Çocuklarımıza daha müreffeh ve yeşil bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda çalışıyoruz
19:12DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Kovid-19 aşısı zorunluluğu 'son çare' olmalı
19:12CNN: ABD, vatandaşlarını Ukrayna’dan tahliye etme yollarını araştırıyor
18:58Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
18:55Sakarya'da 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 40 at bulundu
18:45Edirne'de 'altyapı yetersizliği' tepkisi: Su dolu caddeye ağ attılar
18:37Fransız basını: Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri Paris'te yakalandı
18:33Lavrov: Putin, Biden’a Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini açıklayacak
18:20İspanya'da partiye katılan 68 sağlık çalışanı koronaya yakalandı
18:13Putin-Biden görüşmesi | ABD lideri: Yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm
18:11AK Partili Tayyar: İktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır
18:06Putin, Biden ile görüşmesini ‘protokol etkinliği’ olarak nitelendirdi
18:01Sağlık-Sen'den tam gün iş bırakma eylemi
17:57Türkiye’de organ bağışı: ‘Bitkisel hayatla beyin ölümü karıştırıldığı için aileler onay vermiyor’
17:55Damada 'pompalı tüfek' takan şahıs: Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala
17:53Atıştırmalık düşkünü sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı
17:50Fatih Terim hastaneye kaldırıldı
17:47Dünyanın 'iklim karakutusu' inşa ediliyor