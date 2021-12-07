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Şarkıcı Sıla organ bağışı yaptı: 'Belki birine hayat veririm umuduyla...'
Şarkıcı Sıla organ bağışı yaptı: 'Belki birine hayat veririm umuduyla...'
Ünlü sanatçı Sıla, organ bağışında bulundu. Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giden şarkıcı, "Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:06+0300
2021-12-07T15:49+0300
sıla gençoğlu
organ bağışı
yaşam
teşvik
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu, organ bağışı için soluğu Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde aldı. 41 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili Instagram hesabından '#organbağışıhayatkurtarır' etiketiyle bir paylaşımda bulundu.Bu durum için kendisine piyanist Ece Dağıstan'ın vesile olduğunu ifade eden Sıla, gönderisine şu notu düştü:Ünlü isim, daha sonra takipçilerine, "İsteyen kimse kendini tutmasın! Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu" sözleriyle seslendi.
https://tr.sputniknews.com/20211105/hakan-tasiyan-organ-nakliyle-hayata-dondum-1050511347.html
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sıla gençoğlu, organ bağışı, teşvik

Şarkıcı Sıla organ bağışı yaptı: 'Belki birine hayat veririm umuduyla...'

15:06 07.12.2021 (güncellendi: 15:49 07.12.2021)
© AAŞarkıcı Sıla
Şarkıcı Sıla - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Ünlü sanatçı Sıla, organ bağışında bulundu. Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giden şarkıcı, "Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım" ifadelerine yer verdi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, organ bağışı için soluğu Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde aldı. 41 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili Instagram hesabından '#organbağışıhayatkurtarır' etiketiyle bir paylaşımda bulundu.
Bu durum için kendisine piyanist Ece Dağıstan'ın vesile olduğunu ifade eden Sıla, gönderisine şu notu düştü:
"Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki..."
Ünlü isim, daha sonra takipçilerine, "İsteyen kimse kendini tutmasın! Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu" sözleriyle seslendi.
Hakan Taşıyan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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