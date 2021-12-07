https://tr.sputniknews.com/20211207/sarkici-sila-organ-bagisi-yapti-belki-birine-hayat-veririm-umuduyla-1051527632.html

Şarkıcı Sıla organ bağışı yaptı: 'Belki birine hayat veririm umuduyla...'

Şarkıcı Sıla organ bağışı yaptı: 'Belki birine hayat veririm umuduyla...'

Ünlü sanatçı Sıla, organ bağışında bulundu. Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giden şarkıcı, "Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T15:06+0300

2021-12-07T15:06+0300

2021-12-07T15:49+0300

sıla gençoğlu

organ bağışı

yaşam

teşvik

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu, organ bağışı için soluğu Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde aldı. 41 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili Instagram hesabından '#organbağışıhayatkurtarır' etiketiyle bir paylaşımda bulundu.Bu durum için kendisine piyanist Ece Dağıstan'ın vesile olduğunu ifade eden Sıla, gönderisine şu notu düştü:Ünlü isim, daha sonra takipçilerine, "İsteyen kimse kendini tutmasın! Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu" sözleriyle seslendi.

https://tr.sputniknews.com/20211105/hakan-tasiyan-organ-nakliyle-hayata-dondum-1050511347.html

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sıla gençoğlu, organ bağışı, teşvik