Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211207/secim-yasasi-duzenlemesinde-yol-haritasi-netlesti-1051516903.html
Seçim yasası düzenlemesinde yol haritası netleşti
Seçim yasası düzenlemesinde yol haritası netleşti
Siyasi Partiler ve seçim yasalarında değişikli öngören düzenlemenin yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak olan taslak, MHP ile birlikte... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:17+0300
2021-12-07T11:16+0300
politika
seçim
erken seçim
değişiklik
genel seçim
seçim barajı
seçim yasası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103852/63/1038526357_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_de58e521d7694f3c99dbdbe1b0f958e6.jpg
AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası değişikliğinde son rötuşlar yapıldı. Düzenlemenin ana başlıkları netleşti.Ana başlıklar netleşen düzenlemeyle, seçim barajı yüzde 7'ye indirilecek. Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için gerekli olan Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak.Hazine yardımı için yüzde 3 şartı devam edecekTRT'nin haberine göre, partilerin, illerin en az yarısında örgütlenmeyi tamamlamaları koşulu yeterli olacak. Hazine yardımı için seçimde yüzde 3 oy alma koşulu devam edecek.Dar bölge, daraltılmış bölge ve ittifak içi baraj başlıkları ise düzenlemenin dışında bırakılacak.Teklifte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyuma yönelik teknik düzenlemeler de yer alacak.İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarının seçiminde değişikliğe gidilecekYüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren maddeler de çalışmanın içinde olacak. Buna göre il ve ilçe seçim kurul başkanlarının seçiminde değişikliğe gidilecek. Seçmen kayıtlarıyla ilgili hukuki sorunlar giderilecek.Mart ayı başında Meclis'e sunulması planlanıyorTeklife ilişkin sürecin yol haritası da netleşti. AK Partili kurmaylar, öncelikle teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Daha sonra MHP ile birlikte teklife son şekli verilecek. Meclis’teki siyasi partilerle de paylaşılacak olan teklifin mart ayı başında Meclis’e sunulması planlanıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103852/63/1038526357_53:0:1120:800_1920x0_80_0_0_88dcb9595693794febe6904405107b76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçim, erken seçim, değişiklik, genel seçim, seçim barajı, seçim yasası

Seçim yasası düzenlemesinde yol haritası netleşti

11:17 07.12.2021
© AA / Binnur Ege GürünYerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA / Binnur Ege Gürün
Abone ol
Siyasi Partiler ve seçim yasalarında değişikli öngören düzenlemenin yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak olan taslak, MHP ile birlikte teklife dönüştürülecek. Teklifin Mart ayı başında Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.
AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası değişikliğinde son rötuşlar yapıldı. Düzenlemenin ana başlıkları netleşti.
Ana başlıklar netleşen düzenlemeyle, seçim barajı yüzde 7'ye indirilecek. Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için gerekli olan Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak.

Hazine yardımı için yüzde 3 şartı devam edecek

TRT'nin haberine göre, partilerin, illerin en az yarısında örgütlenmeyi tamamlamaları koşulu yeterli olacak. Hazine yardımı için seçimde yüzde 3 oy alma koşulu devam edecek.
Dar bölge, daraltılmış bölge ve ittifak içi baraj başlıkları ise düzenlemenin dışında bırakılacak.
Teklifte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyuma yönelik teknik düzenlemeler de yer alacak.

İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarının seçiminde değişikliğe gidilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren maddeler de çalışmanın içinde olacak. Buna göre il ve ilçe seçim kurul başkanlarının seçiminde değişikliğe gidilecek. Seçmen kayıtlarıyla ilgili hukuki sorunlar giderilecek.

Mart ayı başında Meclis'e sunulması planlanıyor

Teklife ilişkin sürecin yol haritası da netleşti. AK Partili kurmaylar, öncelikle teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Daha sonra MHP ile birlikte teklife son şekli verilecek. Meclis’teki siyasi partilerle de paylaşılacak olan teklifin mart ayı başında Meclis’e sunulması planlanıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce