https://tr.sputniknews.com/20211207/secim-yasasi-duzenlemesinde-yol-haritasi-netlesti-1051516903.html

Seçim yasası düzenlemesinde yol haritası netleşti

Seçim yasası düzenlemesinde yol haritası netleşti

Siyasi Partiler ve seçim yasalarında değişikli öngören düzenlemenin yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak olan taslak, MHP ile birlikte... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T11:17+0300

2021-12-07T11:17+0300

2021-12-07T11:16+0300

politika

seçim

erken seçim

değişiklik

genel seçim

seçim barajı

seçim yasası

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AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası değişikliğinde son rötuşlar yapıldı. Düzenlemenin ana başlıkları netleşti.Ana başlıklar netleşen düzenlemeyle, seçim barajı yüzde 7'ye indirilecek. Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için gerekli olan Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak.Hazine yardımı için yüzde 3 şartı devam edecekTRT'nin haberine göre, partilerin, illerin en az yarısında örgütlenmeyi tamamlamaları koşulu yeterli olacak. Hazine yardımı için seçimde yüzde 3 oy alma koşulu devam edecek.Dar bölge, daraltılmış bölge ve ittifak içi baraj başlıkları ise düzenlemenin dışında bırakılacak.Teklifte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyuma yönelik teknik düzenlemeler de yer alacak.İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarının seçiminde değişikliğe gidilecekYüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren maddeler de çalışmanın içinde olacak. Buna göre il ve ilçe seçim kurul başkanlarının seçiminde değişikliğe gidilecek. Seçmen kayıtlarıyla ilgili hukuki sorunlar giderilecek.Mart ayı başında Meclis'e sunulması planlanıyorTeklife ilişkin sürecin yol haritası da netleşti. AK Partili kurmaylar, öncelikle teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Daha sonra MHP ile birlikte teklife son şekli verilecek. Meclis’teki siyasi partilerle de paylaşılacak olan teklifin mart ayı başında Meclis’e sunulması planlanıyor.

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seçim, erken seçim, değişiklik, genel seçim, seçim barajı, seçim yasası