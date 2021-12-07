Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor

"Bütçe görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu’nu izledim. CHP lideri gergindi. Özellikle AK Parti milletvekilleriyle polemiğe girmek için özel bir çaba sarf etti. Zaman zaman tansiyon yükseldi ama gerilimin belirli bir seviyede kalması sağlandı. Bakanların oturduğu sıralara dönerek sık sık, 'Şu beylere' diye parmağını sallaması, şık olmadı. İzlenimlerimi paylaşacağım. Ama öncelikle cumhurbaşkanı adaylığı konusunda verdiği yeni mesaja dikkat çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk çıkışını geçen yıl 7 Aralık 2020 tarihindeki bütçe konuşması sırasında yapmıştı. Dünkü bütçe konuşması sırasında, AK Parti milletvekilleri, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısın?' diye laf atınca, 'Benim adaylığım niye o kadar ilgilendiriyor. Geliyor gelmekte olan, geliyor gelmekte olan. Unutma sen' diye yanıt verdi."