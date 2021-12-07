https://tr.sputniknews.com/20211207/selvi-kilicdaroglu-cumhurbaskani-adayligi-konusunda-artik-niyetini-gizleyemiyor-1051514930.html
Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor
Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor
Hürriyet yazarı Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T10:09+0300
2021-12-07T10:09+0300
2021-12-07T10:09+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
tbmm
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
erken seçim
aday
erken genel seçim
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, TBMM'deki bütçe görüşmeleri esnasında, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı konusunda yeni bir mesaj verdiğini öne sürdü:Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki duruşunun 1 yıl öncesinde de belirgin olduğunu vurgulayan Selvi, "Geliyor gelmekte olan, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oluyor olmakta olan... Kılıçdaroğlu, 1 yıl önceki bütçe görüşmelerinde de cumhurbaşkanı adayı mısın diye laf atan AK Parti milletvekillerine, 'Cumhurbaşkanı adayı olmadığımı size kim söyledi?' diyerek perdeyi açmıştı. O tarihten bu yana cumhurbaşkanı adaylığı konusunda peş peşe hamleler yapıyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/kilicdaroglundan-7-maddelik-liste-bu-talepleri-hemen-cozun-1051504602.html
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recep tayyip erdoğan, chp, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, erken seçim, aday, erken genel seçim, cumhuriyet halk partisi (chp)
Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor
Hürriyet yazarı Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
bugün kaleme aldığı yazısında
, TBMM'deki bütçe görüşmeleri esnasında, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun
cumhurbaşkanlığı konusunda yeni bir mesaj verdiğini öne sürdü:
"Bütçe görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu’nu izledim. CHP lideri gergindi. Özellikle AK Parti milletvekilleriyle polemiğe girmek için özel bir çaba sarf etti. Zaman zaman tansiyon yükseldi ama gerilimin belirli bir seviyede kalması sağlandı. Bakanların oturduğu sıralara dönerek sık sık, 'Şu beylere' diye parmağını sallaması, şık olmadı. İzlenimlerimi paylaşacağım. Ama öncelikle cumhurbaşkanı adaylığı konusunda verdiği yeni mesaja dikkat çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk çıkışını geçen yıl 7 Aralık 2020 tarihindeki bütçe konuşması sırasında yapmıştı. Dünkü bütçe konuşması sırasında, AK Parti milletvekilleri, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısın?' diye laf atınca, 'Benim adaylığım niye o kadar ilgilendiriyor. Geliyor gelmekte olan, geliyor gelmekte olan. Unutma sen' diye yanıt verdi."
Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki duruşunun 1 yıl öncesinde de belirgin olduğunu vurgulayan Selvi, "Geliyor gelmekte olan, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oluyor olmakta olan... Kılıçdaroğlu, 1 yıl önceki bütçe görüşmelerinde de cumhurbaşkanı adayı mısın diye laf atan AK Parti milletvekillerine, 'Cumhurbaşkanı adayı olmadığımı size kim söyledi?' diyerek perdeyi açmıştı. O tarihten bu yana cumhurbaşkanı adaylığı konusunda peş peşe hamleler yapıyor" dedi.