https://tr.sputniknews.com/20211207/soylu-acikladi-pkkli-ferhat-tunc-sanliurfada-duzenlenen-operasyon-sonucu-olu-ele-gecirildi-1051513549.html

Soylu açıkladı: PKK'lı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildi

Soylu açıkladı: PKK'lı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın 'Gap-Rıha eyalet sorumlusu' olduğu belirtilen Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T08:46+0300

2021-12-07T08:46+0300

2021-12-07T08:45+0300

türkiye

pkk

operasyon

ferhat tunç

emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı

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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Hacılar köyünde bir PKK/KCK mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun 'Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç' olduğu tespit edildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptı.Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

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pkk, operasyon, ferhat tunç, emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı