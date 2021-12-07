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https://tr.sputniknews.com/20211207/soylu-acikladi-pkkli-ferhat-tunc-sanliurfada-duzenlenen-operasyon-sonucu-olu-ele-gecirildi-1051513549.html
Soylu açıkladı: PKK'lı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildi
Soylu açıkladı: PKK'lı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın 'Gap-Rıha eyalet sorumlusu' olduğu belirtilen Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T08:46+0300
2021-12-07T08:45+0300
türkiye
pkk
operasyon
ferhat tunç
emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı
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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Hacılar köyünde bir PKK/KCK mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun 'Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç' olduğu tespit edildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptı.Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
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pkk, operasyon, ferhat tunç, emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı

Soylu açıkladı: PKK'lı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildi

08:46 07.12.2021
© AAOperasyon, Jandarma Özel Harekat
Operasyon, Jandarma Özel Harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın 'Gap-Rıha eyalet sorumlusu' olduğu belirtilen Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini bildirdi.
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Hacılar köyünde bir PKK/KCK mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi.
Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.
Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun 'Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç' olduğu tespit edildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptı.
Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
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